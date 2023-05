Conan Gray nos adentra en su nueva etapa musical con ‘Never Ending Song’

Conan Gray comienza era musical viajando en el tiempo. Recién bajado de su particular Delorean, el joven artista estadounidense ha presentado Never Ending Song en los pasillos del supermercado Food Heaven.

No es casualidad que el título se llame así, no solo por su temática, sino también por el sonido. Por un lado, Gray hace referencia a una historia—de amor— interminable (Never Ending Story), tanto de forma consciente como inconsciente: "Trata de una historia tan antigua como el tiempo y de algo por lo que todos hemos pasado: una relación tumultuosa y dolorosa que parece no morir nunca, no importa cuántas veces la rompas. La historia se alarga y se alarga. Tal vez sea a propósito, o secretamente no deseas que termine. Siempre me ha gustado disfrazar mi tristeza, con música alegre. Así es como he lidiado con la vida. No me gusta tomarme demasiado en serio: la vida ya es bastante dolorosa per se".

Por otro, se nutre del pop de los 80, a través de los sintetizadores y el estilo propio de las vibraciones New Romantics, con una actualización propia de la actualidad y la producción de Max Martin. Es por ello que este single nos recuerde a Lauren Hill y su Running Up That Hill o a la escena de baile en la biblioteca de la película El Club de los cinco, entre otras obras populares y éxitos de aquella época.

A lo largo de estas semanas, Conan ha ido dejando pistas sobre lo que se traía entre manos: desde un póster hasta una página web, foodheavengrocery.com, en la que podías solicitar un empleo para trabajar en el súper y cubrir su turno de guardia.

Y, si Superache fue un disco realmente triste, este nuevo proyecto apunta a ser todo lo contrario. "Quería hacer algo que fuera un fiel reflejo de lo que soy hoy en día... Celebrar las emociones en vez de llorar. Es hermoso que podamos crecer y cambiar juntos. Never Ending Song es el principio de una historia".