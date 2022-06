Entrevista a Conan Gray sobre su álbum, ‘Superache’, su amistad con Olivia Rodrigo y la “maravillosa Rosalía”

Conan Gray está por fin de gira por todo el mundo dando a conocer su increíble talento que le ha convertido en uno de los artistas emergentes más reconocidos de la escena musical estadounidense. Su música suena ya por todo el planeta y su nombre está ya en el radar de las grandes estrellas que le van haciendo un hueco en el top de las listas de ventas y reproducciones.

Hace unos días hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo en concierto en nuestro país y entrevistarle en ELS40 (LOS40 Catalunya) en un inmejorable escenario. Con el Palau Sant Jordi completamente vacío mientras se daban los últimos retoques para la preparación del show, el solista nos habló sobre su nuevo disco, Superache, su amistad con Olivia Rodrigo y Manu Ríos e incluso sobre la "maravillosa Rosalía".

El próximo 24 de junio verá la luz su nueva aventura musical de la que estamos recibiendo algunas píldoras, como es el caso de la canción Yours recién estrenada, a modo de tarjeta de presentación: "Creo que Superache para mí es un álbum sobre el amor duradero. Creo que se trata de la añoranza y el luto y creo que se trata de crecer. Pero para mí, mi primer álbum era más adolescente, así que era más angustioso. Estaba muy enfadado con el mundo. Pero en los últimos años mi rabia se ha suavizado hasta convertirse en tristeza. Este es un disco muy triste. Hay una canción feliz, así que la gente puede esperar ese tema feliz. Pero creo que es una historia sobre el amor persistente y el amor no correspondido y que quieres dar a alguien sin saber muy bien como dárselo o decírselo. Es una sensación dramática de crecimiento y como cuando estás en esa edad que eres un joven adulto, cada experiencia es la primera, cada cosa es como la primera vez que la sientes y no sabes que hacer con ese sentimiento".

La evolución de un chico de 23 años que va cambiando el prisma de la adolescencia desde donde contemplaba la vida para empezar a usar el de la madurez. Lo hace solo, sin colaboraciones: "No hay colaboraciones para este álbum. No sé lo que deparará el futuro pero de momento no hay nada a la vista. Estuve solo durante toda la pandemia". Ni siquiera la de su amiga y también estrella mundial, Olivia Rodrigo.

Nuestra esperanza de verles juntos se desvanece por ahora pero no perdemos la fe, algún día, en que sus 'composiciones privadas' acaben viendo la luz: "Por el momento nada. Por supuesto hemos escrito canciones juntos solo porque nos encanta escribirlas pero por ahora nada. Creo que disfruto escuchando esas canciones y ser amigos. Creo que es bueno tener a alguien con quien identificarme, no importa quien sea. Crecer es algo confuso y por eso siempre es bueno tener gente en la que puedas confinar y con la que puedas conectar".

Su círculo de amistades incluye también a Manu Ríos, protagonista de Élite a quien conoce desde los 17 ("hace mucho que lo conozco y lo quiero mucho. Es como la persona más agradable del planeta"). La más o la segunda más porque Conan Gray también tiene una opinión bien formada de otra compañera de profesión: Rosalía.

"Su álbum es tan creativo y divertido y pude conocerla en la MET Gala y es maravillosa. Estaba en shock por lo bonito que era su outfit, y ella que es la persona más agradable. Me encantó conocerla. Es una genia absoluta y me alegro de que el mundo lo esté viendo. Fue mágico. Estuve muy nervioso todo el tiempo pero fue extrañamente sano porque nos reunimos con un montón de gente a la que no habíamos visto en años debideo a todo lo que ha estado sucediendo pero fue muy agradable y especial volver a ver a mis amigos" explica el artista durante la entrevista con LOS40.

Ya lo sabéis, chicxs: Conan Gray está de gira y es feliz volviendo a conectar con su música en directo y descubriendo cómo su inmensa legión de seguidorxs crece cada día por toda Europa.