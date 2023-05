¿Están realmente arruinados? Marina Ruiz habla de la situación económica de Omar Sánchez

Pocos apostaban por su amor cuando se conocieron en Pesadilla en el Paraíso el pasado mes de septiembre, pero lo cierto es que la granja, además de penurias, también trae alegrías y Omar Sánchez y Marina Ruíz vieron nacer su romance allí. El canario y la cordobesa se han convertido en inseparables y saben compaginar sus compromisos profesionales entre sus tierras nativas y Madrid, donde ya han alquilado hasta un apartamento.

Sin embargo, en las últimas semanas se ha especulado mucho sobre su situación económica, la cual podría no estar pasando por un buen momento, llegando incluso a afirmar muchos que podrían estar arruinados.

La novia del exconcursante de Supervivientes ha querido romper su silencio y hablar sin tapujos sobre su situación económica y responder con sinceridad a si están o no arruinados. "Son las 7:30 en Canarias y el capítulo de hoy va a ser un día conmigo", adelantaba, haciéndolo para que vean que "no viven del aire". "Ojalá las facturas y el ser autónomo se pudieran pagar así", aseguraba.

¿Están o no arruinados?

Todo este revuelo venía tras hacerse eco las redes de que el exmarido de Anabel Pantoja había puesto a la venta sus autocaravanas. Una iniciativa que levantaba las sospechas sobre la situación de sus negocios y que, unido a que su chica había decidido comprarse una casa ella misma, le había llevado a muchos a dudar de que estuviera pasando por un buen momento.

Así, su novia ha querido zanjar estos rumores, asegurando que da gracias cada día de poder vivir de "sus cositas" y de los proyectos que ambos tienen. No obstante, Marina Ruiz lo tiene claro y en caso de que alguna vez se vieran en esa situación no tendría problema en volver a sus inicios: "Si hace falta me vuelvo a mi campo. Tengo dos manos, estoy sana y estoy buena", contaba. "Somos currantes, no se nos caen los anillos", decía defendiendo a su chico.