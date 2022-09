Omar Sánchez y Marina Ruíz dan un paso más allá de su tonteo en ‘Pesadilla en El Paraíso’

En el estreno de Pesadilla en El Paraíso ya fuimos testigos de la buena sintonía que se respiraba entre Omar Sánchez y Marina Ruiz. Sin embargo, a media que ha ido avanzando el programa hemos podido ver algunas dudas respecto a su relación, ya que la joven le hizo una sonada cobra a Omar tras pasar la noche juntos. Lo que dejaba claro que sus intenciones no iban a ir más allá, al menos, hasta ese momento.

Ahora que ya han pasado varios días desde que comenzase el concurso, hemos podido seguir viendo esa química entre Omar Sánchez y Marina Ruiz. Pese a las idas y venidas del principio y sin olvidar que los días dentro de un reality son mucho más intensos, ambos concursantes están cada vez más cerca y se muestran en una actitud muy cómplice dentro de la granja de Pesadilla en El Paraíso.

El tonteo entre ambos parece cada vez más evidente y así lo han demostrado en su último encuentro dentro del reality. Mientas los dos limpiaban a los conejos, Marina ha sacado su lado más divertido y le ha cantado una canción a Omar, que le ha dejado bastante sorprendido. “Tienes muchas cosas, cantas también”, le ha dicho a la andaluza. A lo que esta ha respondido con un zasca: “Tengo muchas cosas, lo que pasa que no se puede descubrir todo el primer día...Para que no te vayas aburriendo”.

Miradas cómplices entre Omar Sánchez y Marina Ruiz en 'Pesadilla en El Paraíso'. / Mediaset

Omar con una sonrisa de medio lado le ha contestado: “Eso es bueno”. Parece que este buen rollo y la complicidad entre ellos solo acaba de empezar porque estamos en los inicios del concurso y todavía queda mucha tela que cortar en esta historia.

Bromean y hasta planean un futuro juntos

Marina Ruiz y Omar Sánchez, como el resto de concursantes, han seguido con los quehaceres diarios. En esas estaban cuando él la ha interrumpido para decirla que la iba a contratar para su casa”. A lo que la andaluza, en una actitud un tanto vacilona, le ha lanzado un contundente mensaje: “Yo te enseño a limpiar bien y tú a mí me enseñas un poco de surf”.

Omar Sánchez le ha seguido el juego sin dudarlo y le ha invitado a Canarias, ya que, en la ciudad natal de la andaluza, Córdoba, no hay playa para poner en práctica sus conocimientos y habilidades sobre dicho deporte.

Raquel Lozano se sincera

Raquel Lozano, la que ha sido la última persona en estar con Omar Sánchez, antes de su ingreso en el concurso, ha visitado el plató de Sálvame para explicar que entre ambos existían grandes diferencias. Al parecer, la ex gran hermana buscaba conocer a alguien y pasarlo bien, mientras que el surfero solo quería hacer caja.

Raquel Lozano en el plató de 'Sálvame'. / Mediaset

“Si lo cogía de la mano en público, me decía: son 20.000 euros. Y no me cogía de la mano. Me decía: ¡Hazme caso!”, ha explicado la joven en el programa de Telecinco. Además, Raquel Lozano ha asegurado que Omar sigue obsesionado con Anabel y todo su entorno y que ahora, ha visto claro que lo único que buscaba al conocerla era poner celosa a la que era su mujer.