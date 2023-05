Harry Styles celebra el primer aniversario de 'Harry's House' con un emotivo mensaje

Este fin de semana, sin duda, ha sido uno de celebración para Harry Styles. El cantante británico, que lleva más de 13 años formando parte de la industria musical (6 como solista), celebraba el pasado 20 de mayo el primer aniversario de Harry's House con un emotivo mensaje en Instagram.

"Un año de Harry's House. Nunca he sido tan feliz como haciendo este álbum, gracias por todo". Junto a la publicación, una fotografía en la que podemos verle lucir bigote, gafas de sol y su habitual melena en lo que parece un día de relax en el campo en medio de su gira Love On Tour, con la que, por el momento, está recorriendo el continente asiático.

Y es que sin duda este es un álbum que no ha dejado de darle alegrías a Harry Styles: desde la salida de As It Was en el mes de abril, que se convirtió en la canción más escuchada del 2022 con 1550 millones de reproducciones en Spotify (en estos momentos ya supera los 2300 millones de reproducciones y podría convertirse en unos meses en la canción más reproducida de la historia de la plataforma), hasta ostentar el hito de convertirse en el primer artista en conseguir al menos 5 millones de reproducciones para cada una de las canciones de su disco en su día de lanzamiento, o los más de 120 premios con los que ha sido galardonado el proyecto, son prueba del trabajo bien hecho.

Mejor Álbum del Año

Entre todos estos premios, además, Harry's House conseguía alzarse con el Grammy a Mejor Álbum del año: toda una experiencia para el artista que esa noche se llevaría a casa, además, el galardón a Mejor Álbum de Pop Vocal.

Para ver al británico, además, no tendremos que esperar mucho. Harry Styles pasará por España el 12 y el 14 de julio para traer a nuestro país el Love On Tour. Concretamente, pisará primero Barcelona con un concierto en el Estadio Olímpico de Montjuic Lluis Companys y después viajará hasta Madrid para ofrecer su espectáculo en el Espacio Mad Cool. Toda una oportunidad para verle en directo y seguir celebrando con él la creación de un disco que le ha colocado en lo más alto de la industria musical, un sueño al alcance de muy pocos.