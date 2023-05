¡Desastre total! Un banquete deja tiradas a ocho comuniones tras pagar 5.000 euros

Imagínate llevar meses preparando con mucho entusiasmo la primera Comunión de tu hijo y que llegue el gran día y que acabe siendo todo un desastre. Parece un plato de mal gusto y una situación que nadie en su sano juicio querría vivir, pero lo cierto es que esto es lo que ha sucedido en Algete, un pueblo de Madrid, este fin de semana cuando ocho familias se vestían de gala para disfrutar de este día tan especial.

Lo que prometía ser un día para recordar, ha acabado en todo un desastre. ¿El problema? El banquete de comunión que se iba a celebrar en el restaurante del club Social Santo Domingo con 400 comensales que se desplazaron hacia el recinto entorno a las 13:00 horas.

Las horas pasaban y no había movimiento en el interior del local. Nadie les servía nada y los platos estaban vacíos: "No nos han dado de comer nada, una croqueta y un finger de pollo", asegura uno de los miembros de una familia que iba a disfrutar del día allí. "No llega nada, no llega la comida, los encargados no aparecen", justificaba otro a Antena 3 Noticias.

Les habían hecho pagar 5.000 euros por adelantado, pero al llegar allí la situación no era otra que la empresa les había dejado tirados y sin comida, de hecho, había mesas que no tenían ni las sillas puestas. Tras varias quejas, a las 17:00 horas, les sirvieron unas aceitunas, explicaba una de las madres afectadas, mientras que a otros les dieron unas patatas fritas y croquetas.

El plan B ante este desastre

Tan solo pudieron hablar con una encargada que negó que se tratase de una estafa, simplemente que el volumen de trabajo había sido excesivo y que estaban desbordados tras una mala organización.

El enfado de los familiares hizo que llamasen a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que se desplazó hasta el lugar de los hechos. Finalmente. los afectados denunciaron al catering contratado y han presentado una reclamación para que, ya que les han arruinado el día, por lo menos les devuelvan el dinero que tuvieron que pagar por adelantado.

Finalmente, las familias optaron por un plan B. Algunas decidieron ir a un supermercado y comprar embutido y solventar la hambruna que tenían a esas horas, mientras que otra familia optó por ir a un restaurante de comida rápida para darle de comer a sus invitados.