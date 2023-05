El surrealista regalo que le hacen a una niña en su primera comunión: “¿Qué será lo siguiente?”

Mira que el frío ha vuelto a toda España y nos ha hecho sacar la ropa de invierno, pero nada se asemeja al último vídeo que se ha viralizado en las redes sociales y que ha hecho que todos los usuarios se queden totalmente helados. Estamos en tiempo de comunicaciones y el materialismo en estas fechas cobra gran importancia tristemente, y es que sorprender a los más pequeños en este día no es una tarea fácil. Sin embargo, el regalo que ha recibido esta niña en su primera comunión no ha pasado desapercibido y ha causado gran indignación en las redes sociales, ¡y no es para menos!

Con tan solo nueve años, en el vídeo, se ve a la pequeña abriendo una caja mientras los allí presenten aumentan el hype por lo que hay dentro: "¿Qué será? ¿Qué será?", se escucha de fondo. Entre confeti y confeti que decoran la caja, la pequeña saca un vaper y un sinfín de cartuchos de diferentes sabores para desechar. Ni uno, ni dos... el arsenal es tan llamativo que hasta los invitados le dicen que es el "pack del fumador". Aunque, a juzgar por la vista de lince de algunos, esto no sería nuevo para ella, pues al inicio del vídeo compartido se ve a la pequeña con un cigarrillo eléctrico en la mano.

Pero eso no es todo y en el interior de la caja se esconden otros regalos más adecuados para una niña de nueve años como rotuladores o peluches que solo hacen bulto para el último obsequio: un iPhone 14 valorado entorno a 1.500 euros. Sí, el último que ha salido al mercado y que provoca que la niña hasta se lleve la mano al pecho sin poder aguantar la emoción.

Regalos para una niña de 9 años en su 1ª Comunión:



1 vaper o cigarrillo electrónico



1 expositor entero de cartuchos consumibles, de todos los colores y sabores



1 paquete de caramelos de menta, para ocultar el aliento de después



1 smartphone de entre 1.469€ y 2.119€ pic.twitter.com/6DcN2JDd7k — P. Duchement (@PDuchement) May 21, 2023

Las redes arden ante este regalo

Regalos inapropiados para su edad que ha hecho que muchos se pregunten dónde quedaron las típicas cámaras de fotos que regalaban antes o la bicicleta que todos esperábamos con ansias en este día. Pero lo que más ha resonado en las redes es lo feliz que le ha hecho a la niña recibir estos regalos que, visiblemente emocionada, termina el vídeo abrazando a una mujer que podría ser su madre.