Avance semanal de La Promesa en La 1 de TVE con el regreso de Jana: capítulos 99 al 103

La Promesa vuelve una semana más a la parrilla televisiva con intrigas y secretos que obligarán a la Marquesa a idear un plan alternativo para que su plan se ejecute a la perfección, además de que por fin veremos el regreso de Jana a casa, aunque en un estado muy alarmante. ¿Conseguirá Manuel destapar toda la verdad? Y lo que es aún más intrigante ¿salvarla?

Todo esto y mucho más son solo es un adelanto de lo que podremos ver en los próximos capítulos de La Promesa. Si quieres saber todo lo que traman la marquesa (Eva Martín), Pía (María Castro) y Paula Losada (Jimena de los Infantes), que son las protagonistas indiscutibles de las tramas de esta semana (22 al 26 de mayo), en LOS40 Principales te brindamos un pequeño avance semanal con todo lo que se emitirá en cada capítulo de la ficción de La 1 de TVE.

Lo que pasa en el capítulo del lunes 22 de mayo

Manuel intenta convencer a su padre para que le deje seguir invirtiendo tiempo en su verdadera pasión: la aviación. Se le lleva con él a volar y le sale bien la jugada porque el padre promete respetarlo. Jana sigue ausente y Manuel intenta averiguar algo sobre su paradero. Catalina le ayuda. Petra intenta ganarse la confianza de Rómulo para conseguir ser el ama de llaves y desbancar a Pía. María recibe un regalo muy especial y tiene dudas sobre quién está detrás de ello. La Baronesa hace una llamada telefónica asegurando que su plan está saliendo perfecto, pero lo que no sabe es que alguien más la escucha.

Elenco de 'La Promesa'. / RTVE Comunicación / Bambú Producciones

Lo que pasa en el capítulo del martes 23 de mayo

María Fernández piensa que el autor del regalo es Salvador. Maura le echa en cara a Lope que no haya sido más honesto. Cruz contradice a la baronesa en lo referente a su relación con el Barón. Algo que no le sienta nada bien a la marquesa, quien exige impugnar el testamento de Barón para que Elisa de Grazalema no se lleva ni una sola peseta. Jana regresa a La Promesa, pero lo hace en un aspecto de lo más alarmante, ya que aparece llena de golpes y muy cansada. Manuel cuando se entera intenta evitar a toda costa el contacto con ella. Lo que pasa en el capítulo del miércoles 24 de mayo

Todos están preocupados por la salud de Jana y no les gusta nada que la hayan puesto a trabajar tantas horas bajo el sol. A su vez, Jana presenta problemas respiratorios que requieren acudir a medicamentos y Mauro le ayuda a conseguirlos. Manuel se muestra preocupado por el estado de salud de Jana, pero decide prestar atención a su esposa. Paralelamente, Lorenzo ha plantado cara a la baronesa de Grazalema con el fin de aclarar sus intenciones con la herencia recibida por parte del Barón y consiguen llegar a un acuerdo. ¿Le gustará a la marquesa?

Lo que pasa en el capítulo del jueves 25 de mayo

Jana sigue guardando reposo en la cama y Pía la cubre en las tareas, aunque pronto Petra se entera y se lo acaba contando a Cruz. Alonso, tras el acuerdo con Elisa de Grazalema se pone las pilas para tratar de vender el palacio de Cádiz, pero nada. Lorenzo les tiende una mano para que puedan poner en marcha el plan de reformas emprendido por catalina. La Baronesa sigue tratando haciendo de las suyas y Cruz y Alonso se incomodan con su presencia dentro de La Promesa.

Lo que pasa en el capítulo del viernes 26 de mayo

Elisa de Grazalema y la marquesa. / RTVE Comunicación / Bambú Producciones

Cruz ordena la reincorporación de Jana de forma inmediata al trabajo, pero esto le acaba enfrentando con Pía, quien diseña un plan para protegerla. Catalina confiesa a Manuel que su mujer mandó pegar a Jana como venganza a su participación en la reparación del avión. Esta situación hace estallar a Manuel.

Alonso intenta llegar a un acuerdo con Cruz para que acepte el dinero de Lorenzo. Eso sí, sin conocer que ella ya tiene sus tratos con él negociados. Tratan de buscar algo con lo que presionar a la baronesa para que ceda, pero se frustran al no encontrar nada.