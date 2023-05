Pilar Rubio muestra su bikini “más divertido” inspirado en los cócteles más exóticos y le critican el precio

Pilar Rubio lleva varias semanas promocionando sus nuevos diseños para Selmark. Cinco nuevos diseños para lucir en la playa o la piscina que incluye bañadores completos, trikinis o bikinis. Y siempre con ella como la mejor modelo para mostrarlos.

El último del que nos ha hablado es un dos piezas en negro con bordados florales. “Tenía muchas ganas de presentaros el modelo Julieta 🌌 Cómodo y favorecedor, es una de las piezas más divertidas de mi colección para Selmark 🌊”, compartía en redes.

Ya había adelantado que Brasil le había servido de inspiración y este diseño en concreto “está inspirado en la decoración de los cócteles tropicales como la caipiriña, la cachaza o el batido de coco. 🍹”.

Críticas

Los comentarios son en su mayoría favorables y están llenos de piropos para la modelo y alguno que otro para el bikini. Pero como siempre ocurre con personajes tan públicos como ella, no han faltado las críticas.

“Muy bonito, pero no es un bikini para un público con cuerpos normales, es más para un cuerpo espectacular como el tuyo… quizás si tus bikinis los mostraras otras mujeres con cuerpos normales, todavía venderías más🙂”, criticaba un seguidor sobre la falta de pensamiento para los cuerpos no normativos.

También le han criticado el precio: “Casi 100€ en un bikini???? Madre mía, la gente normal no puede gastar ese dineral en un solo bikini. Estamos locos????. Y es que el top tiene, en la web, un precio de 59,92 euros y la braga de bikini tiene dos modelos, uno que cuesta 42,64 euros y 44,68 euros.

Y, como es habitual en estos casos, tampoco han faltado los que compartían consejo para Pilar sobre su alimentación. “Debes comer más proteína, tu déficit calórico está quedándote como un esqueleto ¡Venga déjate de tanto cuento y come algo más para no dar esta imagen que las mujeres no quieren ver!”, le pedía otra seguidora.

Críticas que empiezan a ser habituales y que ya habíamos visto en anteriores posados de sus diseños. En esta ocasión, hasta han criticado que la sesión se hiciera de noche. Eso, junto al negro de la arena volcánica, hace que algunos no puedan ver bien el bikini.