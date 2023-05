Pilar Rubio señala el boicot que sufrió en ‘OT 11’: “No pensaba que había gente que podía hacer eso”

La vuelta de Operación Triunfo a la pequeña pantalla —en este caso, a Prime Video con muchísimas novedades— ha traído a la palestra grandes y divertidos momentos vividos durante los últimos años en RTVE, pero también instantes que quedarán en nuestra memoria con cierta sensación agridulce, incomodidad y tensión.

Hablamos especialmente de OT 11, la edición presentada por Pilar Rubio en Telecinco en el año 2011. El programa se canceló después de apenas cinco semanas en emisión, por lo que la madrileña fue acusada por la (baja) audiencia de acabar con uno de los formatos televisivos de más éxito de nuestro país. La también jurado de El Desafío, que había guardado silencio con respecto a la cadena por respeto a Paolo Vasile, ahora ha querido pronunciarse sobre el infierno que vivió en aquella etapa con motivo de sus 25 años trabajando en esta industria del entretenimiento.

En una reciente entrevista con Bluper, Pilar señala un claro boicot y ataque directo a su persona por parte de los productores: Toni Cruz y Jusep María Mainat en aquel momento. Es más, confirmó las palabras de Mirta Drago, la exdirectora de comunicación de Mediaset, que contó en su blog Fuentes Próximas que le mandaban tarde los guiones: "Sí. O no me los daban o no recibía instrucciones por el pinganillo. Era un boicot que te hacía sentir desubicada. Fue bastante duro porque, al final, yo era la cara visible y la gente no entendía lo que estaba pasando.

"Yo no quería ni hacer ensayos generales, yo me iba días antes y decía 'dadme información'. Era yo la que me buscaba las mañas para poder hacer un directo de tres horas y manejar la situación. 'No, es que no tenemos nada'. 'Es que esto es un programa en movimiento', me decían. No. Era muy duro, me pilló también en una época en la que yo era más joven y no pensaba que había gente que podía hacer eso, boicotear su propio formato", añade.

La razón de querer destruir el programa se debe, según Rubio, a que existían "guerras entre la dirección, la productora y la cadena. No interesaba seguir con esa unión y querían boicotearlo desde dentro".

Pilar Rubio: ¿posible presentadora de OT 2023?

Por supuesto, el medio español también ha aprovechado la ocasión para preguntarle si se ve volviendo a Operación Triunfo, sin embargo, admite que "no es un programa en el que me vea ahora, y menos con todo eso. No tengo un buen recuerdo. No fue culpa mía, evidentemente, pero de todo se aprende".

De este modo, la incógnita sobre quién será el presentador o presentadora del popular reality show es aún un misterio. ¿Quién te encaja a ti?

