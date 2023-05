Aitana echa más leña al fuego sobre su supuesta colaboración con Quevedo: “¿Qué te puedo decir?”

Un mes después de que se escuchara la voz de Aitana en una canción de Quevedo durante un directo en Instagram, el dueto entre ambas estrellas nacionales sigue dando mucho que hablar. Y por fin tenemos la primera reacción de la otra artista implicada.

Durante una sesión de preguntas y respuestas de la solista catalana a través de sus redes sociales, los seguidores de la intérprete le demandaron más información sobre aquel directo y su voz sonando en la canción. Su respuesta no tiene pérdida: "¿Qué te puedo decir?". Una sutil manera de añadir más leña al fuego de la que puede convertirse en una de las grandes canciones del verano del 2023.

Una colaboración que parece haberse ido cocinando a fuego lento y que un mes después después de filtrarse todavía es capaz de ponernos la carne de gallina. Porque desde noviembre de 2021, Aitana ya confesó que quería colaborar con Quevedo, asegurando que había hablado con él y que le encantaría tomar algo juntos para poder hacer realidad esta unión musical.

"He hablado con Quevedo algunas veces. Me gustaría cenar o tomar algo con él para conocernos y ver si puede salir o no una colaboración porque me encantaría colaborar con él, siento que todo lo que está haciendo es increíble. Todo lo que está logrando y cómo se le ve de sencillo y de puro, eso a mí me encanta" explicó en su día la catalana.

Lo que está claro es que se trata de dos de las nuevas figuras de referencia de la industria de la música que consiguen convertir todas sus canciones en un éxito. Por ello, unir sus voces en una canción solo puede augurar una buena acogida por parte de los más melómanos.

Solo nos queda esperar para descubrir cuando verá la luz esta colaboración tan esperada que seguro que va a sorprender tanto a los seguidores del canario como a los de la catalana que está a punto de abrir una nueva etapa musical con la publicación de Alpha.

A la vista de las respuestas de Aitana dando detalles de su próximo disco no cabe duda de que lo de Aitana y Quevedo está más cerca de lo que nos pensamos. La cuenta atrás ha comenzado para recibir un disco "pop con referencias electrónicas" con un nuevo single que llegará antes de este verano y que mezclará los temas movidos ("Hay bastantes la verdad") con hasta 3 baladas.