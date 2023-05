Aitana da detalles sobre ‘Alpha’: fechas de lanzamiento, colaboraciones y letras de canciones

Nunca una frase tuvo tanta razón: las cosas buenas tardan en llegar. Y así estamos, expectantes a cada paso que da Aitana y que nos acercan a su próximo disco, Alpha. El tercer álbum de la estrella española del pop cada vez está más cerca... ya hemos podido escuchar Los Ángeles, una carta de presentación que apunta maneras de lo que se viene: un cambio de sonido a pop con referencias electrónicas, en las letras, rompiendo cualquier tabú que pueda existir...

Mientras llega el día del tan ansiado lanzamiento, la artista ha aprovechado para interactuar con sus seguidores y dar pequeñas pinceladas de lo que será el siguiente paso dentro de esta nueva era. Bajo el hashtag 'alpha preguntas', Aitana ha hablado.

Lo que se viene con Alpha

Sus fans tienen ganas de música y no ha tardado en notarse en su perfil de Twitter: "Cuéntanos sobre el próximo single", le escribía una de sus seguidoras. La respuesta, desde luego, ha dejado la imaginación al aire libre. La intérprete de Con la miel en los labios ha respondido con iconos de estrellitas, pero ha asegurado que es "muy MUY divertido", ¿qué nos querrá decir con eso? Quizás podamos descubrirlo dentro de poco, pues sobre las nuevas noticias de Alpha ha asegurado que llegarán "demasiado pronto" e incluso "antes de verano".

Otra de la gran incógnita de su tercer álbum que está a punto de ver la luz es el tracklist, y es que, tal y como aseguró ella misma, hizo de nuevo el disco en su última escapada a Los Ángeles. Sobre las canciones ha dicho que tiene más que su segundo disco, entre ellas tres baladas, que no tienen un hilo conductor entre sí y que cada día tiene una canción favorita diferente. ¡Madre mía, Aitana! Nos vas a matar de un infarto.

Pero no es solo en eso en lo que está rompiendo cualquier esquema que pudiéramos tener en nuestra cabeza e incluso cualquier expectativa que ella tuviera, la extriunfita también ha hablado de colaboraciones y, como ya sabíamos, hay algunas, pero "muy muy muy pocas".

"¿Alguna canción para llorar un poco en el álbum?", le preguntaban, en referencia a si saldrá esa Aitana que los otros álbumes: "sí, y una es como de llorar bailando", ¿se referirá a The Killers, uno de sus temas más íntimos? de este, por lo menos, nos ha adelantado un verso... "cuantas veces me despedí por miedo a apostar me vuelvo a mentir"

jaajjajaja me encanta que os habéis obsesionado con este tema, mmm…“cuantas veces me despedí, por miedo a apostar me vuelvo a mentir” https://t.co/3ccxbV0zdQ — αitana (@Aitanax) May 20, 2023