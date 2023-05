Pablo Alborán, emocionado en el inicio de su gira: “Me cuesta encontrar las palabras”

El Tour La Cuarta Hoja ya está aquí. Pablo Alborán ha puesto en marcha su nueva gira por escenarios de toda España arrancando, como no podía ser de otra manera, en su Málaga natal. Fuengirola fue el primer contacto del solista con su público para presentar su más reciente trabajo discográfico: La Cuarta Hoja.

Y el intérprete no ha podido tener un mejor inicio hasta el punto de emocionarse en este retorno a los directos para reencontrarse con todxs sus seguidorxs. Así lo ha dejado claro en sus perfiles oficiales en sus redes sociales.

"Gracias Familia. Arrancamos la gira y de qué manera arrancamossss!!!! Me va a costar asimilar esta noche, de verdad. Estoy tan emocionado que me cuesta encontrar las palabras para describir lo que siento. Ha sido impresionante sentir tanto, pero tanto cariño... Tengo el brillo de mis ojos diferente, lo nota mi madre, lo dice la gente... y ya no puedo retenerme"!!!!! Os amooooo" ha posteado el malagueño.

La espera ha marecido la pena. Porque Pablo Alborán tuvo que retrasar durante casi 2 años la presentación en directo de su anterior álbum de estudio por culpa de la pandemia. Ahora, con la La cuarta hoja Alborán no se ha pensado ni por un segundo el hecho de volver a la carretera y estará en concierto desde este mes de mayo hasta el cierre en Madrid a finales del mes de noviembre.

"GRACIAS FUENGIROLA!!!!!!!! Próxima parada BILBAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" escribió el artista emplazando a sus fans al próximo directo el próximo 27 de mayo. Aún le quedan por delante una larga lista de compromisos. ¡¡No te quedes sin tus entradas!!