Pablo Alborán anuncia el Tour La cuarta hoja

"El #TourLaCuartaHoja ya está aquí. Estoy muy emocionado". Así es como Pablo Alborán ha confirmado, mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el arranque de su nueva gira por España presentando su inminente nuevo álbum de estudio: La cuarta hoja.

La noticia llega apenas mes y medio después de que el solista malagueño pusiera punto y final a la anterior gira de conciertos por teatros y salas de toda España. Después el intérprete cumplió con sus compromisos promocionales y en directo en América, lo que significa que apenas pasará medio año alejado de los escenarios entre gira y gira.

El esfuerzo merecerá la pena después de que tuviera que retrasar durante casi 2 años la presentación en directo de su anterior álbum de estudio. Ahora, con la La cuarta hoja a punto de ver la luz, Pablo Alborán no se ha pensado ni por un segundo el hecho de volver a la carretera y ha confirmado la primera docena de conciertos que abarcan desde el primer show en su tierra natal, Málaga, en el mes de mayo hasta el cierre en Madrid a finales del mes de noviembre.

Y conociendo cómo son las giras de Pablo Alborán, cómo funciona la venta de entradas, etc, estamos convencidos de que no serán estas las únicas fechas de su La cuarta hoja Tour y que se añadirán más fechas en algunas de las ciudades ya anunciadas.

La cuenta atrás para recibir su nuevo disco de estudio ya ha comenzado. Un álbum en el que el intérprete ha trabajado durante el último año y medio (que sepamos) y que resumirá toda su experiencia vital: "Este último año he vivido cosas increíbles. Una gira maravilosa que me ha inspirado y me ha motivado muchísimo. He podido estar de nuevo cerca de la gente. He podido escuchar y compartir historias de todo tipo. He viajado mucho por trabajo, y por placer tamibén, y he vuelto con la maleta llena de canciones. Este disco habla de amar con uñas y dientes, de tirarse a la piscina, de que no hay mendigar amor donde no lo hay. de que algunas heridas también se curan con unas copas entre amigos y que en la vida, elijas el camino que elijas, siempre habrá alguien ahí. Es un disco positivo, porque al final todos sabemos que la vida no siempre es maravillosa, pero puede serlo dependiendo del cristal con que se mire. Uno no puede estar constantemente buscando un trébol de cuatro hojas; tú eres la cuarta hoja".

Estos son los primeros 12 conciertos confirmados por Pablo Alborán en su La cuarta hoja Tour: