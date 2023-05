Inazio enamora a Madrid: “Quiero elevar al cielo a la gente con mi música”

La famosa sala madrileña Galileo Galilei presenció una de esas noches mágicas de música. Era el concierto de presentación de Inazio, uno de los nuevos fichajes de Sony Music. Este es un artista de la cabeza a los pies con una voz que destaca por encima del resto. Sin lugar a dudas, su música va a dar mucho que hablar próximamente.

Con un jersey de lana en pleno mes de mayo, nos acoge en el humilde camerino de la sala para contestar unas preguntas sobre su último single, Milagros, y su trayectoria hasta ahora. Mientras tanto, se escuchaba de fondo a las 500 personas que disfrutaban de Iñigo Quintero al piano, telonero de la noche.

Inazio nos comenta que su objetivo con este concierto es presentar sus temas en Madrid, y sobre todo que "la gente se lo goce". Quiere que escuchen su música y comprendan el mensaje de los temas, pero principalmente que disfruten y se lo pasen bien. Dicho y hecho, el joven cantante cautivó a la sala de principio a fin. Con el cartel de sold out colgado, los fans coreaban emocionados las letras.

Por otro lado, el artista nos cuenta que su propósito con su música y su directo es el de elevar a la gente al cielo, como Bon Iver hizo en su día en el Wizink con él. Quiere que la gente se desahogue y encuentre la paz o la felicidad cuando la busquen.

Ahora mismo, acaba de dar un paso gigante en la trayectoria de un artista, acaba de firmar con una de las mejores compañías discográficas, Sony Music. En un tono distendido y todavía sorprendido e incrédulo con la situación, no tiene palabras suficientes de agradecimiento por la confianza puesta en su proyecto, "todavía no me creo que esté en Sony".

Su primer tema, Vacío, acumula un par de millones de reproducciones, según él, cuando la publicó, pensaba que la escucharía su "abuelo y poco más". En su cabeza imaginaba que sería típica canción que canta por compromiso en los eventos familiares. Ahora, esa canción es todo un himno en su concierto. Él cree que ha sido el destino quien le ha jugado una buena pasada en la música y ha querido que la gente aprecie sus composiciones.

Respecto a su último tema, Milagros, es una canción que Inazio tenía muchísimas ganas de que viese la luz porque representa el sonido con el que quiere acompañar sus letras en un futuro muy cercano. Además, la letra es muy personal y define mucho la sensibilidad que tiene por la música.

Mirar hacia arriba y pensar quiero rezar, quiero abrazar a mamá Por qué tú haces milagros, tú haces milagros en mi Espero que quieras viajar a mi lado y contigo que seas mi abrigo Que yo no me podré abrigar

Después de esta pequeña charla, como si nada, se subió al escenario para ofrecer una oda al romanticismo en un escenario y show cuidados al detalle. Comenzando con París, el artista fue cantando canción tras canción ante la respuesta impoluta del público que se iba animando a medida que avanzaba el show. Tras la intimidad de Milagros, llegó uno de los puntos álgidos del concierto, Un viernes de enero junto al cantautor Hey Kid.

Con dos canciones más en el tintero, Norte y Rutas Salvajes, concluyó un concierto épico que augura un futuro de éxito para este chico, así que, no dudes en echar un vistazo a su música, no te arrepentirás.