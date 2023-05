WhatsApp añade una función que no sabías que necesitabas hasta ahora

¿Cuántas veces has mandado un mensaje y lo has acabado borrando? y ¿cuántas otras has pensado: ojalá pudiera editar este mensaje? pues tranquilx, porque la última actualización de WhatsApp llega para salvarnos la vida. Así lo ha anunciado Mark Zuckerberg con la nueva función que incorporará a la aplicación de Beta.

Si cometes un error terrible con el que sabes que la RAE lloraría, se te olvida añadir un mensaje y no quieres mandar otro o simplemente cambias de opinión, ahora podrás editar los mensajes enviados, aunque eso sí, ¡cuidado! porque solo tienes 15 minutos como mucho para hacerlo.

Así puedes editar los mensajes de WhatsApp

WhatApp permite editar ya los mensajes. / Vía WhatsApp

Para hacerlo solo tendrás que mantener pulsado el mensaje enviado que quieres modificar y tendrás que elegir la opción de "editar" en el desplegable del menú. Una vez realizado el cambio, en los mensajes aparecerá como "editado", por lo que los destinatarios sabrán que has hecho alguna corrección en el mensaje, aunque no podrán ver lo que ponía antes de corregirlo.

Como lleva pasando desde hace mucho tiempo, los mensajes personales, cualquier archivo multimedia, así como las llamadas, y ahora también las correcciones posteriores que se hagan en los mensajes estarán protegidas por el cifrado de extremo a extremo que incluye la aplicación.

¿Cuándo estará disponible?

Si eres de los impacientes que has querido probar esta opción y te has dado cuenta que todavía no te aparece, no es que no tengas actualizado el WhatsApp y tengas que instalar la última versión, sino que quizás no eres de los afortunados a los que le ha llegado. Pero no te preocupes, porque se está empezando a implantar en todo el mundo y en las próximas semanas ya estará disponible en todos los dispositivos de iOS y Android.

Si ha llamado la atención esta nueva función, además de por la intensidad con la que los usuarios lo han pedido desde que se añadió la herramienta de "eliminar mensajes", es porque ha sido el propio Mark Zuckerberg quien lo ha anunciado desde su cuenta personal de Facebook, así que quizás él también tenga ganas de poder editar los mensajes.