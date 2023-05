Black Eyed Peas: de su relación con Shakira hasta sus planes de sacar música en español

¿Quién no ha cantado y bailado algún tema de Black Eyed Peas? El grupo estadounidense lleva casi tres décadas encima de los escenarios, demostrando que son unos auténticos creadores de hits. Durante toda su carrera, el grupo nos ha regalado temazos como I Gotta Feeling, Where is the love? o Pump It. Además, en los últimos años nos han hecho bailar con canciones como Don't You Worry o Bailar contigo. Taboo, Will.i.am y Apl.de.ap han sabido renovarse, captar la esencia de los sonidos y hacernos darlo todo con sus canciones.

Este 20 de mayo, el grupo estuvo dándolo todo como cabeza de cartel del Mallorca Live Festival 2023. Minutos antes de salir al escenario y dejar al público con la boca abierta, los chicos se reunieron con LOS40 para una entrevista.

Los chicos no solo nos hablaron de que han coincidido con C. Tangana en el estudio. Incluso llegaron a grabar una canción, también nos han hablado de su relación con Shakira o de las ganas que tienen de actuar en España.

El concierto más especial de Black Eyed Peas

Black Eyed Peas ha actuado en varias ocasiones en España. De este modo, hemos querido saber cuál es el concierto más especial que han dado en nuestro país. "A Coruña es mi lugar favorito"

En cuanto a los artistas españoles que conocen, además de C. Tangana, han salido dos nombres: Rosalía y Nathy Peluso. Las dos artistas están en las playlists de los artistas.

Sobre Shakira

"Shakira es como nuestra hermana. Hemos trabajado con ella durante años. Nos encanta cómo trabaja", ha empezado diciendo Will.i.am. "Ella es la jefa, es inteligente y es increíble", ha asegurado. Taboo ha querido recalcar el trabajo de Shakira como bailarina: "Siempre está dispuesta a empujar más y a desafiar sus propios límites".

Will.i.am tambén ha querido recalcar la figura de la colombiana en la historia de la música:

"En lo que respecta al pop latino más juvenil, podemos hablar de ella como una pionera. Fue como un puente entre lo que hizo Celia Cruz en América Central para esa generación. Porque durante mucho tiempo la música latina era algo que solo escuchaban nuestros padres. No había nadie que representase a la juventud. Al menos para mí"

¿Se ven sacando un tema en español con Shakira?

Taboo ha sido claro: "En algún momento me encantaría hacerlo y con otros artistas. Pero mi sueño es poder trabajar con Guillermo del Toro en algún momento. Es un gran visionario.

Los artistas también nos han confesado cuáles son sus canciones favoritas de reguetón: ¡y hay de todo! Desde Gasolina hasta Mia de Bad Bunny.

¡Dale al play para descubrir la entrevista completa!

Intérprete entrevista: Beatriz H.Vilorio