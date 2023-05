Rosalía y Rauw Alejandro son la pareja perfecta: Así lo confirma la popular teoría de las aceitunas

Rosalía y Rauw Alejandro (#Rauwsalía o RR para los amigxs) protagonizan, sin duda, uno de los grandes romances de nuestro tiempo. Su pasión traspasa las barreras de sus canciones y la química que desprenden se ve en cada actuación que comparten sobre el escenario, pero también en los vídeos que han publicado juntos en redes sociales. ¿Estamos, entonces, ante la pareja perfecta?

Ambos se admiran mutuamente, se conocen hasta el punto de poder imitarse al detalle y sienten verdadera devoción por la comida. Pero ojo, no por todos los alimentos. Y es que hay un aperitivo que podría darnos la clave sobre el verdadero significado de su amor (y del amor a grandes rasgos).

En un reciente viaje en barco, Rosi y Rauw hacían un directo con todos sus seguidores de TikTok. Era casi la hora de comer cuando un tarro abría un importante debate: Aceitunas, ¿sí o no?

El puertorriqueño lo tenía claro: "Nadie come aceitunas en el 2023. Nadie come aceitunas". "Barcelona entera se come eso. Baby, qué sacrilegio lo que tú estás diciendo. De verdad, eh. Lo que hay que oír", contestaba la española apartándole la mirada.

La discusión seguía con el apoyo iguales de los fans pegados a la pantalla. "Team aceitunas, que se reporten. Verás que a todo el mundo le gustan menos a ti. Todo el mundo en mi país come aceitunas", pedía la catalana a los espectadores.

"Me siento solo, aquí. No tengo a nadie ayudándome. ¿No hay ningún latino por aquí, boricua", admitía, mientras la Motomami se reía de fondo. Finalmente, con sorna, Rosalía decía tajante, "¡Divorcio!", para abrazar a su prometido.

El momento se ha vuelto viral y, rápidamente, varios usuarios han señalado que los dos cumplen la famosa teoría de las aceitunas. Ahora bien, ¿qué dice dicha teoría y qué supone?

El significado de la teoría de las aceitunas

Ted Mosby explica a Robin en la primera temporada de How I Met Your Mother (Cómo conocí a vuestra madre) lo siguiente: "La teoría de las aceitunas está basada en mis amigos Marshall y Lily. Él las detesta y a ella, le encantan y eso les convierte en una pareja maravillosa. Equilibrio perfecto".

HIMYM - The Olive Theory

Desde entonces (2005), varias han sido las personas que han señalado si este supuesto se cumple o no... y lo que supone. "En una pareja perfecta, siempre hay uno al que le gustan las aceitunas, y el otro no. Porque en esta ecuación, uno es el que da y el otro el que toma, generando la mutua felicidad".

Visto lo visto, Rosalía y Rauw Alejandro confirman con creces esta famosa teoría. ¿Y tú? ¿Crees en ella? ¿Conoces algún otro ejemplo?