Sebastián Yatra habla de Aitana…a su manera: “Es bonito”

Sebastián Yatra está atravesando un buen momento tanto personal como personal. Hace nada que ha lanzado Vagabundos, adelanto de su próximo disco, y, aunque todavía no hay confirmación oficial, su relación con Aitana va viento en popa, a juzgar por las imágenes que circulan en redes sociales y algunas agencias de imágenes.

La pareja había optado por el silencio. No se escondían, pero tampoco contestaban a las preguntas de los paparazis. Sin embargo, Yatra se ha convertido en el protagonista de la nueva portada de Vanity Fair y ha sido ahí, entre las páginas del número de junio, donde ha hablado por primera vez de su relación con la cantante con la que comparte dos canciones de su discografía. Eso sí, lo ha hecho a su manera y sin mencionar en ningún momento el nombre de Aitana.

Sebastián Yatra posa para la revista Vanity Fair / Vanity Fair/Javier Biosca

"Yo estoy viviendo todo como muy naturalmente", explica a este medio de comunicación. "Es bonito vivir las cosas sin exponerlas, pero tampoco escondiéndolas. Vivir escondido sería darle demasiada importancia a los medios o a las fotos y vivir dentro del chisme. No es que no me entere, pero a mí no me molesta porque soy muy tranquilo".

El don de Yatra

En esa misma entrevista, Sebastián Yatra habla de su infancia, justo cuando emigró con su familia a Estados Unidos con tan solo seis años. Y de su niñez pasa a la adolescencia, recordando el tiempo que pasaba con sus amigos. Además, admite que tenía cierto don para ligar con las chicas.

"Sí, la verdad. Armábamos fiestas en mi casa, porque mis papás se habían vuelto a Colombia y yo vivía con la nana. Mis amigos igual levantaban más que yo, que era como el más feíto del grupo", afirma, aunque cuenta que presumía de voz para conquistarlas, tal y como recoge Vanity Fair.