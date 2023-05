El trauma de Nick Jonas: “Ahora me río del incidente, pero me hizo tener que ir a terapia”

Nick Jonas se sintió perdido en este show y, según él, fue uno de sus peores shows. "Di la nota completamente incorrecta".De hecho, después de la actuación junto a Kelsea Ballerini tuvo que ir a terapia. Durante la entrevista en Armchair Expert with Dax Shepard podcast con todos los Jonas Brothers, Nick se abrió respecto a su peor momento en directo.

La noche fatídica ocurrió durante el concierto tributo de Cole Porter, un gran compositor estadounidense. Para homenajearlo, cantó con la estrella de Country Ballerini, interpretando el hit Peter Pan.

Ese show ocurrió tres años después de la separación de los Jonas Brothers en 2013 y Kelsea acababa de publicar su segundo álbum en solitario Last Year Was Complicated. Según Nick, estaba preparado "Kealsea y yo habíamos hecho un par de shows juntos y este fue uno de ellos. Fue mi culpa, yo me lo había preparado un millón de veces y me sentía con mucha confianza de hacerlo bien, no pensé que tendría ningún problema". El pensó que iría todo rodado, sin embargo, afirma que "Ahora me río del incidente pero fue un problema realmente gordo en mi carrera, me hizo tener que ir a terapia".

El artista comenzó la canción con buen pie: "Empecé la canción bien, pero de repente entoné mal la canción y me quedé completamente en blanco". El cantante superó este problema gracias a los especialistas y consiguió superar sus traumas. Aunque ahora se lo tome con humor, fue un momento duro en su carrera.

Acaban de publicar su nuevo disco: The Album

Cuatro años después, el trío de hermanos nos regalan un nuevo disco, The Album, en el que han colaborado con el productor Jon Bellion para publicar 12 nuevas canciones con las que tratarán de volver a conquistar a sus fans.

"El viaje que nos ha llevado a este disco ha sido una experiencia única y finalmente compartir estas canciones con vosotros, significa mucho para nosotros. Gracias al increíble Jon Bellion por ayudarnos a dar vida a este cuerpo de trabajo. Estamos muy orgullosos de estas canciones y esperamos que las améis tanto como nosotros. ¡The Album ya es vuestro!", publicaron en sus redes sociales para presentar el disco a sus fans.