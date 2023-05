Entrevista a La La Love You: "Una de mis canciones del verano es 'Nothing Else Matters' de Metallica"

El pasado 5 de mayo, La La Love You lanzaba a las plataformas Blockbuster, su último disco: una carta de amor a las películas y la cultura popular de los ochenta y los noventa donde el grupo nos presentaba un trabajo que se llevaba gestando más de dos años, desde el lanzamiento de su primer single (Canción del verano) en 2021.

Unos días después, la banda visitaba los estudios de Los40 para hablar de la creación de este disco, sus canciones de verano favoritas y las películas que elegirían para una tarde de domingo con palomitas y manta. Además, los tres abordaban el sueño cumplido en el que se ha convertido anunciar su primer concierto en el Wizink Center de Madrid, el éxito que continúa siendo El fin del mundo o la creación de su último hit, El principio de algo junto a Samuraï.

"El nombre del disco vino después, porque había sido de forma involuntaria pero nos dimos cuenta de que casi todas las canciones, por no decir todas, hacían siempre referencia a alguna película, a un comic o alguna referencia vintage a los ochenta y a los noventa. Y fue a posteriori, cuando estábamos intentando buscar una estética y un hilo conductor, cuando nos dimos cuenta de que encajaba estupendamente con el concepto y con el nombre de Blockbuster" comenta David Merino, vocalista del grupo, cuando le preguntamos en torno al concepto del disco.

Y es que Blockbuster sigue una estética que nos traslada directamente a la época de los videoclubs y los VHS, con un disco que, como las cintas, divide sus 14 canciones entre una Cara A y una Cara B. Tal y como comentan, son muchas las referencias que encontramos en sus videoclips y vídeos promocionales, letras y portadas a las cultura de estas décadas que tanto nostalgia despiertan desde la actualidad: Los Goonies, E.T., Scream, Ghost, Elvis, Madonna, Kiss, Cazafantasmas, Amelie o Jurassic Park son solo algunas de ellas, aunque su favorita es otra:

"La que más directamente hemos metido en el disco es la película Amor a quemarropa, tenemos una canción que se llama Canción a quemarropa y tiene la esencia de toda esa estética que a nosotros nos gusta tanto. No ya de este Blockbuster, sino también de cosas anteriores que hemos hecho que tienen esa estética".

Un disco del que se sienten muy orgullosos mientras siguen cosechando los éxitos de El fin del mundo, una canción que salió hace cuatro años y que cuenta con cuatro discos de platino mientras sigue cerrando las discotecas de media España. En medio de este éxito, además, su colaboración con Samuraï (que se ha convertido en el single más escuchado del disco hasta la fecha, rozando los 7,5 millones de reproducciones en Spotify) les ha servido para demostrar a los medios y el público que siguen siendo capaces de hacer éxitos equiparables al que en su día tuvo este hit. Una necesidad, explican, que no nace de ellos mismos sino de las inseguridades que se generan cuando se enfrentan a las propias preguntas de las entrevistas promocionales:

"Yo realmente no lo había pensado mucho, lo han pensado más los demás: sí que me he encontrado con mucha gente que dice 'bueno, si no volvéis a sacar una como El fin del mundo no te preocupes' y yo 'bueno, si yo no estaba preocupado, estás haciendo que me preocupe'. La verdad es que no lo habíamos tenido presente pero El principio de algo yo creo que nos ha ayudado a quitarnos esa espinita. Porque aunque en números absolutos todavía ni se acerca a El fin del mundo, sí que en estas cosas de los charts y las escuchas diarias hay veces que ha estado por encima".

Accede a la entrevista completa y escucha ya Blockbuster en todas las plataformas. ¿Cuál es tu canción favorita del disco?