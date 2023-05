Violeta Mangriñán enseña su foto del DNI y divide la opinión de los usuarios

Renovarse el DNI y/o el pasaporte es un dilema al que muchos se enfrentan cada año. No solo por el trámite de hacerlo, sino por la foto que acompaña a este documento de identidad que no suele sacar nuestra mejor versión. Así que si tú tampoco estás satisfecho con cómo luces en tu DNI o pasaporte, tranquilo/a, que no eres ni serás el/la único/a.

Eso sí. Si eres Violeta Mangriñán, la cosa cambia. La influencer valenciana ha compartido en su cuenta de Instagram las dos fotos que se ha sacado para la renovación de su DNI y pasaporte, y la frase de "qué mona va esta chica siempre" cobra más sentido que nunca.

Eso sí. Violeta las ha compartido con la intención de obtener ayuda de sus seguidores, ya que aún no ha elegido la oficial que aparecerá en estos documentos. "1 o 2? 🆘 Ojo que la decisión es importante, son muchos años los que me esperan viendo esa foto en el pasaporte y el DNI 🤔🫣", dice la joven en la descripción de su publicación.

Como era de esperar, su pregunta ha dividido la opinión de los usuarios, que han dejado en las respuestas de la publicación sus apuestas. Y parece que Violeta no despejará sus dudas tan fácilmente, ya que no hay ninguna foto con mayoría de votos.

Si hay algo que caracteriza a Violeta es la transparencia que demuestra tener en las redes sociales. De hecho, hace unas horas se convirtió en objeto de insultos y burlas tras dar su opinión acerca del caso Vinicius. Dejó claro que está en contra de cualquier acto racista y denuncia públicamente los comentarios recibidos por parte de la afición del Valencia Club de Fútbol. "Las conductas racistas no tienen nada que ver con el deporte, es RACISMO. No se tolera. Me asusta mucho lo que estoy leyendo", decía la joven.

Y tú, ¿qué opinas al respecto? Y, lo más importante, ¿con cuál de las dos fotos para su DNI y pasaporte te quedas?