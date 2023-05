Violeta Mangriñán recibe insultos por su posicionamiento en el caso de racismo con Vinicius

Violeta Mangriñán siempre ha presumido de ser una buena colega de Vinicius y de ahí que se haya puesto de su lado tras los sucesos ocurridos en Mestalla el pasado fin de semana. Y eso le ha pasado factura.

“La gente aficionada del Valencia Club de Fútbol, insultándome por mensaje privado por ser valenciana y criticar las conductas racistas por parte de la afición a mi colega Vini Hola? Todo bien en casa? PD: Vini es amigo de Fabio, soy del barça y valenciana…”, compartía en sus stories.

“Las conductas racistas no tienen nada que ver con el deporte, es RACISMO. No se tolera. Me asusta mucho lo que estoy leyendo”, añadía.

No dudaba en publicar una foto suya con el jugador y su chico, Fabio, de cuando estaba embarazada de Gala y lo ha hecho para dejar clara su postura: “Eres el mejor jugador del mundo Vini!!!! Te queremos y admiramos NO AL RACISMO”.

Violeta Mangriñan y Fabbio, grandes amigos de Vinicius. / @violeta / Instagram

También ha querido matizar sus palabras sobre el vídeo en el que escuchamos corear la palabra ‘mono’ en el estadio. “Ojo, en el saco de las racistas meto a quienes salen en el vídeo, yo soy española y valenciana y no soy racista, ni considero que se deba juzgar a un país entero por ello, pero a la gente que sale en ese vídeo, sí. Por desgracia no sólo pasa en España, pasa en muchos países…”, se explicaba.

Sus últimas palabras

Y antes de acostarse y después del debate nacional e internacional que se vivió durante todo el lunes por esta causa quiso compartir unas últimas palabras.

“Por no hablar de que los radicalismos me parecen de otra época, la gente que pelea por el fútbol, etc… Los millones se los llevan los futbolistas, no os los van a pagar a vosotros por más fanáticos que seáis. Vivid el fútbol como lo que es, deporte, diversión, etc… y dejaos de chorradas. Ale, bona nit”.

Seguro que seguiremos hablando mucho de este tema.