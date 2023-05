La audiencia sentencia la aparición de Enrique Ponce y Ana Soria en ‘El Hormiguero’

“La diferencia de edad…ya ese tema, cansa un poquito”, aseguraba Ana Soria en El Hormiguero. Había expectación por verla junto a Enrique Ponce en el programa de Pablo Motos. Es una de las parejas más mediáticas desde que él dejara a Paloma Cuevas para estar con ella. Vinieron a tomar el relevo de Risto Mejide y Laura Escanes en el debate de la diferencia de edad.

“El amor no se piensa, el amor es algo que se siente y lo que para nosotros no es un impedimento no lo tiene que ser para la gente opinando sobre nosotros. Si la gente, de verdad, supiera cómo somos… él es el que tira de mí, tiene una energía, unas ganas de hacer cosas. Yo, sin embargo, soy mucho más tranquila. Lo que quiero decir es que si la diferencia de edad para nosotros no es un impedimento… el amor es libre, que cada uno se enamore de quien quiera”, explicaba sobre un tema que ha dado tanto que hablar.

“Si lo analizamos, la edad es un número que contamos desde que uno nace y porque lo hacemos, porque nos da por contarlo. Si no contáramos, desde que nacemos, los años que tenemos no sabríamos la edad que tenemos. La edad está en la cabeza, en el espíritu que uno tenga, en su ánimo, mucho más que en contar”, añadía Enrique Ponce.

Reconocía que las críticas de la gente, lejos de hacer que se replanteasen su relación les hizo más fuertes. “Él era mi apoyo, solo quería abrazarle. Cuando me daban bajones él era quien me sacaba adelante. Él, mi familia, la ayuda que he tenido de especialistas, pero el amor lo puede todo y nos ha hecho todavía más fuertes”, admitía Ana.

“Al final es una noticia, se lo tomaron muy bien, pero tuvieron 24 horas… necesitaban conocerle a él”, explicaba Ana sobre el momento en el que le habló de su relación a sus padres. “Conmigo disimularon”, aseguraba el maestro, “es un poco chocante y fuerte, pero han sido ejemplares y me han ayudado a mí también mucho con ese cariño que me han dado”.

La historia de un flechazo

No dudaban en compartir también la historia de cómo se conocieron un día que él fue a torear a Almería. La vio en el tendido desde el callejón y le preguntó a un amigo por ella. Cuando supo su nombre la buscó en Instagram.

Pablo Motos quiso saber si después de verla pudo seguir con la faena. “Claro, no sabes lo que me motivó. Ese día corté cuatro orejas”, confesó el torero.

Ana confesaba que primero evitaba las miradas porque le daba vergüenza, “pero hubo un momento en el que cruzamos miradas y en ese momento yo, te prometo, que sentí algo especial. Cuando me miró, a mí el mundo se me paró ahí. Tuve una sensación que nunca había tenido. Solo en una mirada”.

En cuanto a su primera cita, Ana recordaba que le llamó la atención la de veces que le repitió que su hermana era abogada. “Al principio hubo muchos nervios, por lo menos de mi parte, iba hecha un flan. Fue una cena en un reservado y yo estaba hecha un flan”, confesaba Ana.

“A mí me pareció una chica muy inteligente y con una madurez impropia y la verdad es que poquito a poco nos fuimos enamorando”, expresaba Enrique.

El porqué de su aparición

Normalmente, los invitados de El Hormiguero van al programa porque tienen un hito profesional del que hablar o un punto de actualidad que así lo requiere. Si alguien todavía se pregunta qué hacía la pareja en el programa si no tenía nada nuevo que contar, ella lo dejó claro desde el principio. “Tenía ganas de que la gente puediera conocerme como soy porque realmente nadie me conoce”, admitía.

“No hemos querido entrar a nada porque no es nuestro mundo, hemos querido llevar nuestra relación desde la máxima privacidad posible, pero es verdad que tú tampoco lo eliges, en el momento en el que yo me enamoro de él paso a ser conocida, pero sin que la gente sepa cómo soy. He aguantado mucho, los dos, llevamos tres años aguantando cosas que no son justas y que duelen porque somos personas con corazón y sentimientos y tenía ganas de que la gente viera que solamente soy una chica normal”, expresaba.

“Ha sido duro porque veías la injusticia y la injusticia duele. No puedes estar entrando a desmentir todo el tiempo y tampoco nos gusta estar metidos en ese mundo”, añadía Enrique.

Reacción de la audiencia

Han aparecido y han dado sus explicaciones y han demostrado ser una pareja unida y con cierta telepatía. Pero no todo el mundo ha quedado convencido y las críticas se han multiplicado en las redes sociales donde sigue teniendo peso la diferencia de edad.

El tiempo es el que acaba poniendo las cosas en su sitio.