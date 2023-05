Bruno Mars ofrece las claves para el cocktail del verano sin calorías y sus seguidores le hacen una petición

Han pasado 7 años desde el último álbum en solitario de Bruno Mars y hay muchas ganas de más. 24K Magic fue una revolución en 2016 y, aunque luego hemos tenido al cantante en su proyecto Silk Sonic junto a Anderson.Paak, no es lo mismo.

Parece que no habrá que esperar mucho más para conocer al sucesor de aquel trabajo. “Está cerca de completar el nuevo disco y está en conversaciones iniciales con Live Nation para trazar un acuerdo que lo verá de gira por el álbum el próximo año y hasta 2025″, señalaba una fuente de The Sun.

“Bruno quiere realizar los conciertos más grandes que haya hecho y está ansioso por montar un espectáculo en vivo multidimensional a gran escala”, añadía. De momento tiene dos fechas en Brasil y Chile para el próximo septiembre.

El vídeo

Por eso, cuando en las últimas horas ha publicado un vídeo en sus redes sociales han pensado que podría tratarse del anuncio de lo que está por llegar. Pero nada que ver.

“Estas listo para el verano? ¿Quieres disfrutar de un cóctel de verano y no preocuparte por todas esas molestas calorías? ¿Te has encontrado mirándote en el espejo diciendo en qué me he convertido? Si es así, tengo una solución para ti”, escribía junto al vídeo en cuestión en el que le vemos en un mood muy de vacaciones.

Pero resulta que no era más que el anuncio de su bebida alcohólica a la que parece dedicarle mucho tiempo: “Se llama "La Hollywood Colada" de SelvaRey. 4 ingredientes simples que seguramente serán un éxito en tu próxima fiesta: hielo, ron de coco SelvaRey, agua de coco y jugo de piña. ¡SÍ, es así de fácil! Muévete hacia el atardecer con Selvarey Rum. Con amor, El Capitán Fuego 🔥💃🏽”.

Reacciones

Muchos de sus seguidores han reaccionado pidiéndole noticias que tengan que ver con su próximo disco o música nueva.