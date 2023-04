Bruno Mars tiene varios conciertos en septiembre: ¿hay un nuevo disco en camino?

Hace 7 años que no podemos llevarnos a la boca nueva música en solitario de Bruno Mars. 7 años desde que sacudiera el mundo con 24K Magic. Y aunque durante todo este tiempo no ha parado de trabajar, su colaboración con Anderson .Paak fructificó en el proyecto Silk Sonic con disco, conciertos, ceremonias de premios etc, su fandom ya le echa mucho de menos.

En un momento de la industria musical en la que el consumo se ha acelerado, todavía perviven artistas como el hawaiano capaces de echar el freno, pausar el ritmo y trabajar en profundidad en una nueva aventura musical que podría estar más cerca de lo que nos pensábamos.

Porque en las últimas semanas han aparecido en las redes dos shows que Bruno Mars realizaría en septiembre y que han puesto a sus seguidorxs tras la pista de nueva música. Uno de ellos está totalmente confirmado para el próximo 10 de septiembre en Brasil: The Festival Town. El segundo sería una fecha filtrada por un patrocinador en Chile (6 de septiembre) que fue eliminado pero que ha puesto a su público chileno ojo avizor de lo que está por llegar.

Dos conciertos muy próximos en fechas que dejarían caer que el artista estaría de gira por Suramérica desde el próximo mes de septiembre. A falta de 5 meses para sus apariciones en directo, ¿hay nuevo disco en camino? Esa es la gran duda. Y mientras que los optimistas apuestan por ello, los más pesimistas ya aseguran que Bruno Mars estuvo en concierto en una residencia en Las Vegas este mismo invierno sin necesidad de un nuevo proyecto musical.

En estos 7 años de paréntesis discográfico, han sido frecuentes las visitas del intérprete al estudio de grabación tal y como compartió en sus perfiles oficiales en las redes sociales. Su entrada al estudio siempre ha estado repleta de buenas vibraciones como él mismo ha explicado en sus cuentas en las redes sociales. Pero pocas pistas más hemos podido disfrutar de uno de los proyectos que pueden marcar el 2023.

Con un auge de los sonidos ochenteros y noventeros donde Bruno Mars se mueve como pez en el agua no hay que descartar que el artista combine su apuesta pop, rnb, funk con toques disco y electrónicos que ya se han percibido en sus anteriores trabajos.

Por ahora 2023 arranca con muy buenas noticias para sus incondicionales que ya están deseando recibir el mensaje de su ídolo de que su nueva música está en camino. Que lo que pase en Las Vegas no se quede en Las Vegas...