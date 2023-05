La razón que ha llevado a El Rubius a ‘Mask Singer’ ha enternecido a la audiencia

Cuando apareció el tigre en Mask Singer, fueron muchos los que apostaron porque su identidad era la de El Rubius, no había más que echar un vistazo a las redes sociales para llegar a la conclusión de que en esta edición subían las apuestas por el youtuber. Y no se equivocaban.

Sorpresa mayúscula para el jurado cuando se quitó la máscara y descubríamos que era El Rubius. Aunque muchos lo habían adivinado en sus casas, el jurado fue incapaz de hacerlo.

Tras cantar Beggin la primera semana, Javier Calvo estaba convencido de que se trataba de Antonio Banderas e, incluso, recurrió al delatador. Evidentemente falló y se llevó una buena ducha como castigo. Tampoco era Hovik de La casa de papel, ni Enrique Iglesias, ni Carlos Bardem.

Esta semana nos sorprendía con una gran energía sobre el escenario y nuevas pistas que hablaban de un conquistador con un mantra basado en el trabajo y la constancia. Lo daba todo cantando Todo de ti de Rauw Alejandro y el jurado seguía despistadísimo.

Desenmascarado

Sus nombres esta semana eran Luis Fonsi, Saúl Craviotto, Omar Montes y Ricky Rubio. Nada que ver con la realidad. Finalmente se quitó la máscara y descubríamos que no había acertado ninguno. “El youtuber número uno del mundo está aquí”, decía Arturo Valls.

“Estoy aquí básicamente porque a mi madre le hacía ilusión”, decía el youtuber. “Cuando la avisaron de que me habían llamado para hacer esto me dijo que tenía que participar porque era la leche, ha sido ella la que me ha convencido de hacer esto. Ella era la única que sabía esto, ella y mi manager”, le explicaba más tarde. Y esa razón, es la que ha enternecido a la audiencia.

Explicando las pistas

“La primera actuación que hiciste, brutal”, le decía Javier Ambrossi. Y entonces pasaba a explicar algunas de las pistas.

“Yo dije que hice una aparición en Jimmy Kimmel, no que estuve. Hice un vídeo con Jennifer Lawrence y Chris Pratt en 2018. En aquella época, tenían un juego de hacerse selfies en donde Chris Pratt tapaba a Jennifer Lawrence y en una de esas fotos salía yo y Jimmy Kimmel dijo, ‘este es El Rubius’”, contaba sobre una de las pistas que más había dado que hablar.

“El secreto está en la fruta es por un tuit que puse hace unos años que ponía limonada que llegó a más de un millón de retuits y batí un record”, seguía explicando.

En cuanto a lo de ser un conquistador, también dio su explicación: “Aparte de por Mónica, en Times me hicieron una entrevista en la que me llamaron el conquistador de internet”.

“Lo que mola de este programa es que no es fake, que seguramente mucha gente se piensa que es falso todo, pero de verdad que nos han hecho montarnos en furgonetas montados, que no podíamos hablar con el conductor. Nadie del programa sabe quién eres y eso es real y es la magia de este programa, aseguraba El Rubius que parecía encantado con la experiencia.

“Yo que soy la persona más competitiva del mundo cuando pasan cosas como esta prefiero no haber acertado porque me sorprendo y me enamoro más de este programa”, aseguraba Javier Ambrossi.

Y como él, muchos.