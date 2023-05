“Javi, cabrón”, gritó el esqueleto nada más quitarse la máscara en ‘Mask Singer’

Bienvenidos de Miguel Ríos supuso su debut en Mask Singer y ya encandiló al jurado del programa. Pero es que esta semana lo ha bordado con un poco de urbano cantando Loco de Justin Quiles, Chimbala y Zion & Lennox. Eso sí, no ha podido superar el truelo con Caballito de mar y Gallo y se ha tenido que quitar la máscara.

Javier Calvo parecía tener claro quién era, aunque antes de explicar su teoría le dejó contestar a la pregunta de la semana: ¿A qué personaje actual o fallecido te gustaría conocer?

“Nada me gustaría más que quedar con Nelson Mandela en el más allá, el porqué, por su capacidad de perdonar, me parece un personaje interesantísimo al que me hubiera encantado conocer”, explicaba.

La teoría de Javier Calvo

“En Londres, en Atenas, en Dubai y en Johanesburgo… claramente es un deportista. Mientras corría ponía 242 Km/h, qué fácil sería que fuera un corredor de motos o un corredor de F1, pero, no, pero ¿cómo se miden también esas cosas? Los saques de tenis. Y la pizca de vida por la derecha es por los juegos dobles. ¿Puede ser que esa persona sea Feliciano López?”, compartía su teoría Javier Calvo.

“Deportista, velocidad, adora a sus padres, yo iba a decir Carlos Sainz fijo, porque adora a sus padres, porque echa de menos la derecha al copiloto cuando va, pero no me da la voz que es de una persona más adulta. Y yo creo que es el tenista Carlos Moyá”, seguía Ana Obregón.

Pero Javier Calvo la corregía: “Esa energía masculina tan puesta es Feli, esa altura es Feliciano”.

Mónica Naranjo cambió su primera apuesta en la que aseguró que era Dabiz Muñoz por la de Rafa Nadal, apuntaba alto. Y quedaba la teoría de Javier Ambrossi que aseguraba que quien se escondía detrás de la máscara era Manolo Lama.

Desenmascarado

Finalmente, esqueleto se quitaba la máscara al grito de “Javi, cabrón”. Y es que Calvo había dado en el blanco. “Explícame de dónde has sacado ese rollo que has contado”, le pedía, además, sabiendo que no le gusta el tenis.

“No me gusta el tenis, pero mi tío, es Nacho Calvo, el famoso comentarista de tenis, entonces, yo he visto mucho tenis de niño. Ha sido lo de ‘soy el más rápido’ y no puede ser de F1 ni de motos porque sería muy evidente. Y he pensado quién puede ser el más rápido y con esa velocidad y he pensado en un saque”, explicaba.

“Ha sido una experiencia porque era imposible cuadrar las fechas. Estamos todo el día fuera y tenía muchas ganas de hacerlo, la verdad. Veía el programa por la tele y decía, es de los programas que, si un día me surge la oportunidad, lo haría porque me apetecía conocer un lado diferente de mí y venir aquí y pasármelo bien”, admitía sobre la experiencia.

“Mis padres no lo saben, no lo sabe nadie, solo mi mujer. Hay muchos Javis por el mundo”, terminaba reconociendo.

Esta semana han desenmascarado a El Rubius y Feliciano López, pero la semana que viene, más.