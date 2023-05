El famoso ‘tiktoker’ Patica participa en ‘First Dates’ y revoluciona las redes con lo que hace

First Dates nos ha dejado verdaderos momentazos que acaban protagonizando las portadas de los medios de nuestro país. Y es que sus participantes, que acuden al programa de Carlos Sobera en busca del amor, sueltan alguna que otra perla que no deja de sorprender a sus espectadores.

Uno de los últimos en convertirse en haber protagonizado un momento icónico del programa es José Ángel, más conocido como Patica, el famoso tiktoker de Granada que se dedica a publicar vídeos de sus desayunos, comidas y cenas y que se ha ganado el cariño de un millón y medio de seguidores.

Todo ha ocurrido en el programa de este 24 de mayo. El joven acudía como participante para conocer a la que quizás se convertiría en su primera media naranja, y las declaraciones que ha hecho y su gesto con un bote de mayonesa se han convertido en los protagonistas en las redes.

Sus fans están más que acostumbrados a ver al granadino agarrar el bote de su salsa favorita y tomarla directamente de ahí. Un gesto que tampoco podía faltar en el programa de Cuatro y, por ello, no ha dudado en hacerlo frente a la otra joven invitada, Noelia.

Además, le pidió a Matías unas "aceitunillas", que también se han convertido en un elemento característico en sus vídeos. Pero eso no es todo. En mitad de su cita, agarró el teléfono móvil para grabar uno de sus míticos tiktoks, ya que tiene que "informar a sus seguidores de dónde está y de lo que come". Y en este ocasión, lo que cenó fue un gigantesco bocadillo de tortilla de patatas. Patica también ha confesado que ha visitado el programa para conocer a alguien que no le quiera "por interés".

Aún hay más. Y es que José Ángel no acabó muy convencido con Noelia, pero se desearon lo mejor con bocadillo en mano. Por su parte, la chica mostró su asombro al ver que un chico tan trabajador y divertido no había encontrado aún el amor.

El carisma y la naturalidad de Patica ha cautivado también al famoso streamer Ibai Llanos, con quien ha contado para algunos de sus vídeos. El éxito de José Ángel es imparable.