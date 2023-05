Cristina Pedroche dice que en su parto no tendrá contracciones sino olas uterinas y twitter se llena de memes

Cristina Pedroche está ya en la recta final de su embarazo, y como toda primeriza, se está preparando para dar la bienvenida a su primer hijo. Hemos ido viendo estos meses cómo iba creciendo su barriga mientras ella seguía haciendo ejercicio, incluido el yoga que tanto defiende.

En Zapeando ha dado algún detalle de cómo quiero vivir el parto y cómo se está preparando para ello. “Me levanto super temprano para el curso de preparación al parto, que estoy haciendo dos, por contrastar, más luego los libros, más todos los apuntes que voy cogiendo. Desde aquí os recomiendo el hipnoparto. Estoy a topísimo”, aseguraba sobre todo lo que está haciendo para estar preparada el día que llegue.

Lo del hipnoparto llamaba mucho la atención en la mesa del programa. “Al final la palabra hipnosis la rechazamos porque nos imaginamos a la gente esta que hace cosas extrañas. Nadie te hipnotiza. El hipnoparto es controlar tu respiración y hacer mucha meditación, que es lo que yo hago desde hace tiempo”, aclaraba sobre su manera de afrontar el parto de una manera positiva.

“Lo primero que tienes que hacer es decirte afirmaciones, no puedes hablarte en negativo. No son contracciones lo que voy a tener, son olas uterinas. Viene la ola, la cojo y la surfeo y la naturaleza me deja unos minutos para relajarme y mientras viene otra ola”, explicaba lo de las olas uterinas que tanto impacto ha creado.

“En lugar de epidural te van a poner un rompeolas”, le decía Dani Mateo. “A lo mejor no la necesito”, decía muy convencida Pedroche que está barajando varias posibilidades.

Reacción en redes

Y claro, eso de que se pongan sobre la mesa método que no entran dentro del standard siempre crea revuelo y si nos metemos en twitter podemos ver que estos comentarios de Pedroche se han convertido en tendencia y han inspirado multitud de memes.

Aunque muchos aseguran que cuando llegue el día seguro que lo primero que va a pedir es la epidural, otros defienden el derecho a a elegir el tipo de parto que quiera. Lo importante, cómo no, es que el bebé llegue sano.