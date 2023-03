La advertencia de Cristina Pedroche sobre su embarazo: “Os sorprende mucho, pero ya os lo dije”

Cristina Pedroche está feliz. De eso no cabe ninguna duda. Basta con echar un vistazo a sus redes sociales para comprobar que la presentadora de Password está disfrutando de cada etapa de su embarazo y que, aunque en un principio le daba vértigo compartirlo con sus seguidores, está recibiendo un cariño inmenso.

Gracias a este apoyo, la madrileña se anima a publicar actualizaciones sobre su estado para que sus fans no se pierdan ni un solo detalle de cómo lo está viviendo. (Y sí, a nosotros también nos ha dado envidia el menú que le prepara su marido todos los días).

Pues bien. En una de estas últimas actualizaciones, Cristina ha dejado claro que quien avisa no es traidor. Su barriga ha crecido exponencialmente, y es algo que lleva advirtiendo a sus seguidores durante un tiempo. Seguidores que le escriben a diario para dejarle claro que no pueden salir de su asombro ante la evolución de su embarazo. "He vuelto a la tele en directo feliz. Os sorprende mucho ver la tripa, pero ya os dije que estaba creciendo muy rápido 😂. Estoy demasiado rellena de amor y además es que ya estoy de 24 semanas❤️❤️❤️❤️.", dice la joven en la descripción de su publicación.

En el vídeo, y como ya es tradición en el perfil de nuestra protagonista, Cristina luce ante la cámara un modelito de una de sus marcas favoritas de ropa con la seguridad y confianza que le caracterizan. Como era de esperar, le han llegado infinidad de halagos y piropos por parte de los usuarios. "Estás guapísima", dice una de ellas. "A seguir disfrutando del embarazo", añade otro.

No obstante, aunque Cristina comparta todo tipo de detalles sobre esta nueva etapa de su vida, también aprovecha la ocasión para dar algún que otro consejo. Sin ir más lejos, hace unos días publicaba algunas posturas que realiza cuando practica yoga y aseguró que no recomendaba "a nadie que ya esté embarazada a probar" dicha postura. "No creo que el embarazo sea un momento para empezar a probar nuevos deportes/posturas/disciplinas. Pero en mi caso que ya llevo muchísimos años practicando no pasa nada", decía.

Y tú, ¿también notas cómo crece la barriga de Cristina?