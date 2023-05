Dua Lipa, Karol G, Nicki Minaj y hasta Ryan Gosling protagonizan la BSO de ‘Barbie’

¡Extra! ¡Extra! Revelado el cartel de artistas que formará parte de Barbie, la película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie.

Con una fotografía de la popular muñeca en carne y hueso leyendo su periódico de cabecera, la revista Rolling Stones ha publicado en exclusiva la lista de nombres que participarán en la banda sonora original del esperado largometraje.

Desde hace varias semanas ya sabemos que Dua Lipa estará presente en la cinta tanto desde su faceta interpretativa —encarnará el papel de Barbie Sirena— como desde su faceta musical —este mismo viernes 26 llega a nuestros oídos el single Dance The Night—, Barbie: The Album estará compuesto por canciones interpetadas por Lizzo, Charli XCX, Nicki Minaj, Ice Spice, Pink Pantheress, Haim, Dominic Fike, Ava Max, Gayle, FIFTY FIFTY, Pink Pantheress, Tame Impala, The Kid Laroi...

Aún quedan más nombre por confirmarse, pero también se conoce que este proyecto musical contará con Mark Ronson como productor ejecutivo. El músico y productor ya ha colaboró en el pasado con Dua Lipa en Electricity como la mitad del dúo Silk City.



Los artistas de Barbie: The Album

Ava Max

Charli XCX

Dominic Fike

Dua Lipa

FIFTY FITFTY

Gayle

Haim

Ice Spice

Kali

Karol G

Khalid

Lizzo

Nicki Minaj

Pink Pantheress

Ryan Gosling

Tame Impala

The Kid Laroi

La sorpresa más llamativa, por un lado, es que el propio Ryan Gosling, que es "simplemente" Ken, también cantará en el soundtrack del film. Por otro, que no hay noticias de Aqua, el grupo que hizo tan popular a finales de los 90 la canción Barbie Girl. ¿Se estarán reservando el guiño a "life in plastic is fantastic" para más adelante?

Barbie se estrena en cines el 21 de julio de 2023.