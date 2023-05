De la NASA a las estrellas Mick Jagger, Mariah Carey, Elton John... El mundo llora la muerte de Tina Turner

Decenas, cientos, miles... cientos de miles. Las condolencias se multiplican a cada minuto cuando el mundo va descubriendo la triste noticia del fallecimiento de Tina Turner. La cantante moría a los 83 años de edad en su residencia de Suiza tras sufrir una larga enfermedad. De la NASA a las estrellas Mick Jagger, Debbie Harry, Elton John... Nadie se ha quedado fuera de rendir su homenaje y tributo a la Reina del Rock.

Artistas de todo tipo, condición y país como Lauren Jauregui, Nicki Minaj, Keith Urban, Ciara, Flea, Jennifer Hudson, Diana Ross, Michael Bolton... le han dado el último adiós a la intérprete en sus redes sociales.

"Hemos perdido a una de los artistas más emocionantes y eléctricas del mundo. Una leyenda total en el registro y en el escenario. Ella era intocable. Mis condolencias a Erwin y su familia. Las noticias más tristes. RIP" posteó Sir Elton John.

"Muy triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Ella era verdaderamente una intérprete y cantante enormemente talentosa. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré"

"🙏💕Dios te bendiga Tina, la Reina del Rock and Soul y una querida amiga de nuestra familia. Amor y oraciones para toda la familia, amigos y seres queridos de Tina #tinaturner @tinaturner".

"Fui benefactora de la energía, la creatividad y los talentos de Tina Turner. Una mujer que comenzó en los campos de algodón de Nutbush, TN, y se abrió camino hasta la cima. Tina fue una gran inspiración para mí cuando comencé y sigue siendo Así que hasta el día de hoy. Te amo Tina. RIP —DH"

"Simply the best. La leyenda de la música Tina Turner brilló en el escenario y en millones de corazones como la Reina del Rock 'n' Roll. Su legado vivirá para siempre entre las estrellas"

"Empecé como un fan de Tina Turner, luego una groupie completa, siguiéndola de show a show por todo el país, y luego, eventualmente, nos hicimos amigos de verdad. Ella es nuestra diosa del rock 'n' roll que contenía una magnitud de fuerza interior que creció a lo largo de su vida. Ella fue un modelo a seguir no solo para mí sino para el mundo. Ella animó a una parte de mí que no sabía que existía. Una vez que reclamó su libertad de años de abuso doméstico, su vida se convirtió en una llamada de clarión al triunfo. Estoy agradecido por su coraje, por mostrarnos cómo es la victoria usando la de Manolo y una minifalda de cuero. Una vez compartió conmigo que cuando llegara su hora de dejar esta tierra, no tendría miedo, sino emocionada y curiosa. Porque había aprendido a VIVIR rodeada de su amado esposo, Erwin, y amigos. Soy mejor mujer, mejor humana, porque su vida tocó la mía. Ella fue simplemente la mejor".

Siento mucho lo de Tina Turner. Me encantó Tina y su voz y energía, ella era una de las mejores. “River Deep, Mountain High” siempre será una de mis canciones favoritas. Y nada supera su versión de "Proud Mary". También me encantó su musical. Amor y Misericordia.

Descanse en paz una de mis artistas favoritas de todos los tiempos, la legendaria reina del rock n' roll Tina Turner. La he visto muchas, muchas veces y, sin lugar a dudas, dio uno de los mejores espectáculos en vivo que he visto. Ella siempre te dio el valor de tu dinero.

"Que mujer, que vida, que guerrera!!! ¡¡El día que te conocí Sra. Tina, no podía creer que estuviera de pie en presencia de tu grandeza!! (Gracias a mi hermana mayor @oprah!!!) tengo que celebrarlo y gracias por todo el amor que has derramado a tu alrededor. Las canciones que cantasteis nos dieron coraje para salir y ser nosotros mismos. ¡Eres una fuerza feroz como mujer y como artista! ¡¡Todas estas cosas han sido faro de luz no sólo para mí, sino para toda la gente alrededor del mundo encontrándonos a nosotros mismos y nuestra valentía, a través de nuestra vulnerabilidad!! Gracias, gracias, gracias desde el fondo de nuestros corazones hermana mayor hermosa! ¡Descansa bien! ¡Te amamos y adoramos infinitamente!

"Las palabras legendaria, icónica, diva y superestrella a menudo se usan en exceso y, sin embargo, Tina Turner las encarna todas y muchas más: una increíble intérprete, música y pionera. Para mí, ella siempre será una sobreviviente y una inspiración para las mujeres de todo el mundo. Su música seguirá inspirando a las generaciones venideras. Descansa en Paz, Reina ❤️"

