Los Principales de Tina Turner: la playlist con todos sus éxitos en LOS40

Aún estamos conmocionados con la triste noticia de la muerte de Tina Turner. La reina del rock nos ha dejado a los 83 años con uno de los legados más importantes del mundo de la música. "Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana", se podía leer el perfil de redes sociales de la propia artista.

Para recordar la figura de una mujer adelantada a su tiempo, que conmovió a millones de fans por todo el mundo, hemos recopilado en una lista de reproducción todos los temas que ha convertido en éxitos. El mejor homenaje que podemos hacer a la artista es escuchar su música, para mantener su recuerdo siempre vivo entre nosotros.

Tina consiguió hasta cuatro Nº1 en solitario en la lista de los Principales, el primero, con We Dont Need Another Hero, en otoño del 85, tema central de la película Mad Max (Más allá de la Cúpula del Trueno), que ella misma protagonizó junto a Mel Gibson.

Algunos de sus éxitos en LOS40 estuvieron interpretados con otras grandes figuras de la música, como Tonight, en clave de reggae junto a David Bowie (Top #6 en 1985) o el rockero It´s Only Love, compartida con el canadiense Bryan Adams, que entró en la lista en abril del 86.

También obtuvo un Nº1 en su época como dúo con su primer marido Ike, de infausto recuerdo. River Deep - Mountain High llegó a lo más alto en diciembre de 1966, en el primer año de existencia de Los 40 Principales.

Tina tuvo siempre la capacidad de enriquecer composiciones ajenas que ya habían sido éxito anteriormente, pero de las que ella se apropió con su inimitable y arrollador carácter y fuerza interpretativa. Es el caso de Disco Inferno de The Trammps o de Missing You de John Waite. También contó con la complicidad de grandes artistas que escribieron algunos de estos hits radiofónicos para ella, como el recordado Private Dancer, firmado por Mark Knopfler y que llegó al puesto 11 de la lista, o I Don't Wanna Lose You, escrito por Albert Hammond, otro éxito radiofónico de la Turner en la primavera de 1990.

Si hay una canción de Tina que tuvo varias vidas, esa fue Nutbush City Limits, que ella escribió en modo autobiográfico, haciendo referencia a su pueblo natal, Nutbush. La publicó originalmente en 1973, fue Nº1 en LOS40 (1988) en su versión en directo grabada en su gira europea de la segunda mitad de los 80; y aún volvió a tener pegada en 1991 para llegar al 13 de la lista en su versión remix noventera con toques de sintetizador.

Tina Turner, en su visita a Los 40 Principales en los 80'. / LOS40

En el apartado de "Musicine", término popularizado por nuestro añorado Joaquín Luqui, ni la factoría Disney, ni la saga 007, pudieron no rendirse ante Tina y encargaron que la leona de Tennessee asociara su música a grandes taquillazos de los 90 como El Rey León, con He Lives In You, en lista en junio de 1999, o a Goldeneye, cuyo tema central y homónimo estuvo en lista en el invierno de 1996.

