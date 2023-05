Dulceida, Paula Gonu y Luc Loren intentan convencer a Jonan Wiergo de que debe seguir en ‘Supervivientes’

Casi tres meses en Honduras, hace que los concursantes que todavía siguen aguantando en Supervivientes estén al límite de sus fuerzas. Bien lo sabe Jonan Wiergo que esta semana ha sobre pasado sus límites y ha pedido abandonar el concurso. No le quedan fuerzas para continuar y ha abandonado la playa.

En la gala del jueves, sus amigos Dulceida, Luc Loren y Paula Gonu han intentado hacerle recapacitar. “No eres consciente de cómo se ve desde fuera el concurso que estás haciendo, cómo te quiere la gente, los guachitos, lo mucho que te están apoyando… Para nosotros y para mucha gente estás en la final y eres nuestro ganador, amor”, le decía Luc Loren.

“Desde mi casa te veo con un montón de gente, nos escribe muchísima gente comentando. Hermana, eres el favorito de muchas más personas de las que tú te crees, lo estás haciendo de puta madre. Queremos seguir viéndote ahí, sabes que te quiero ver feliz, entiendo perfectamente qué hay en tu cerebro ahora mismo, entiendo que estás liado perdido y que quieres volver a ser feliz en casa, pero lo vas a volver a ser igual cuando vuelvas", le decía Paula Gonu.

“Bebé, ¿te acuerdas cuando me llamaste llorando? ¿La ilusión que te hacía, que era tu sueño y que estabas feliz porque lo habías conseguido? Ahora no te puedes rendir, todo el mundo te está apoyando muchísimo, estamos super orgullosos de ti, para cuatro días que te quedan, te tienes que quedar, que luego te arrepentirás”, le animaba Dulceida.

“No sabéis lo duro que es, estoy mal, de verdad. Os amo muchísimo, agradezco esta llamada, pero sé que si os ponéis en mi cabeza de verdad sabéis que nunca estoy así y me duele mucho, pero es que no soy feliz. Me da miedo volver a la playa, me da ansiedad, estoy mal por primera vez en mi vida”. les intentaba hacer ver Jonan.

Dulceida le recordaba la promesa que le había hecho a Cristian, pero él insistía en que era superior a sus fuerzas. Y el plató rompía en un gran aplauso para intentar hacerle ver que es uno de los favoritos. Sus tres amigos le daban todos los ánimos.

Sus palabras hacían mella en él que se replanteaba volver a la playa, pero lo cierto es que estaba desbordado. Carlos Sobera le concedía un tiempo para tranquilizarse y poner rumbo a palapa para comunicar su decisión definitiva.

La decisión final

Y en palapa estaban Alma y Adara completamente rotas por su decisión. “Llevaba muchísimo desgaste, ha llegado a su límite, ya no tenía alegría, no estaba feliz, creo que no encontraba la motivación, la ilusión y psicológicamente no ha podido más”, explicaba Adara sobre su amigo.

En ese momento entraba Jonan llorando y roto por lo que acababa de vivir, de hecho, lo primero que ha hecho es agradecer la llamada y los grandes amigos que tiene. “Me ha dolido mucho escuchar cómo lloraban Alma y Adara cuando me fui. Tengo una ideología y una mente muy fuerte, a pesar de que me esté gallando ahora mismo, pero nunca he dejado a unas amigas llorar, así que, quiero dormir con vosotras”, les decía para alegría de sus compañeros y de mucha gente que temía que tomara una decisión tan drástica.

Cada vez queda menos, y aunque parte de la audiencia cada vez está más en contra de este trío que forman Jonan, Alma y Adara por su comportamiento con Asraf, nunca se sabe lo que puede pasar.