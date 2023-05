La expulsión de Raquel Arias no es como la del resto de compañeros de ‘Supervivientes’ y hay teorías

Supervivientes entra ya en su recta final, cada vez quedan menos concursantes, aunque las novedades no dejan que esto se vuelva rutinario. Por un lado, tenemos la amenaza de abandono de Jonan Wiergo y, por otro, la evacuación nuevamente de Manuel Cortés. Y en medio de todo eso, está la nueva expulsión.

Alma Bollo se salvaba el martes y la cosa quedaba entre su hermano, Artùr Dainese y Raquel Arias. Tras salvarse el ucraniano, la cosa quedaba entre dos: Manuel o Raquel.

Finalmente, Carlos Sobera ha anunciado que la nueva expulsada era Raquel. "Se ha acabado un sueño, pero estoy muy orgullosa del concurso que he hecho. Sé que era difícil, hay gente muy fuerte. Era una experiencia que no quería que acabara. Me quedo con todo lo que han dicho mis compañeros de que soy una buena superviviente", decía antes de irse.

Eso sí, no abandonaba la palapa sin un abrazo de su buen amigo Bosco que se ha quedado hecho polvo. “Me están entrando bolas y todo en la garganta, que palo niña, no tengo palabras. No sé…", decía con la voz entrecortada.

Pero nunca se sabe lo que puede pasar en este concurso y seguro que no se esperaba lo que se ha encontrado en Playa de los olvidados.

Segunda oportunidad

Sobera le tenía guardada una sorpresa: “Aun sigues siendo concursante”. No cabía en sí de asombro, aunque no entendía nada. Pero ahí estaba el presentador para darle todas las explicaciones.

“Por primera vez en la historia de Supervivientes el expulsado, que eres tú en esta ocasión, va a vivir a tan solo 15 metros del campamento de nuestros supervivientes y tienes una difícil misión que consiste en intentar no ser descubierta. Vas a ser el concursante secreto, si eres capaz de superar tu objetivo, el jueves que viene te enfrentarás a una votación exprés con el siguiente expulsado”, le informaba.

Y le contaba las condiciones en las que iba a tener que subsistir esta semana: “Vas a vivir en la selva y vas a contar con un kit de camuflaje para ocultarte. Las ramas y la vegetación van a ser tus grandes aliados para que nadie se percate de su existencia y, además, vas a tener una dotación mínima para salir adelante: navaja multiusos, machete, cinco latas, una esterilla y una linterna”.

Pero ahí no queda la cosa, también le informó de que “cada día te vas a enfrentar a distintas misiones que te ayudarán a ganar comodidades extra. Este es el reto que tienes por delante como concursante secreto”.

Y ella no podía estar más contenta de poder seguir en el concurso.

Reacción de la audiencia

Otra cosa es lo que piensa la audiencia. Muchos han acudido a las redes sociales para manifestar su descontento con esta decisión y esta segunda oportunidad que se le da a la concursante. Aunque también los hay que se alegran por ella a la que ven una buena superviviente y, además, es la única que no ha recibido una visita.

El caso es que las críticas se multiplican y ya hay teorías sobre el motivo para este cambio de guion en el concurso. ¿Será que Raquel se queda por si Manuel tiene que abandonar finalmente por causas médicas? Muchos lo dan por sentado.

Veremos qué pasa en los próximos días.