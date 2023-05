¿Qué supondría que Asraf fuera el salvado de la semana en ‘Supervivientes’ frente a Adara?

Supervivientes está al rojo vivo ahora que se acerca la final. Algunos dirás que ha habido rotondazo en la relación de Adara Molinero y Asraf Beno. Hubo un tiempo en el que eran inseparables y el único apoyo que tenían eran el uno al otro.

De hecho, cuando la madre de Adara, Elena Rodríguez, visitó Honduras le dio un gran abrazo a Asraf por todo lo que había hecho por su hija a la que instó a arreglarse con él.

Muchos cayeron rendidos ante esta amistad que parecía sincera. Pero ahora todo se ha venido abajo y son rivales y eso está dividiendo a la audiencia del programa. Muchos creen que este cambio de Adara con Asraf se debe a la contaminación que están provocando Jonan Wiergo y Alma Bollo.

Otros creen que Asraf se está victimizando para convertirse en ganador. El caso es que este jueves en la palapa hemos visto que esta relación tiene difícil solución.

Discusión en palapa

"Estoy flipando porque estoy viendo a una persona que no conozco en absoluto. Lleva provocándome, intentando dibujar una imagen que no es. Ya le dije fuera de cámaras 'Asraf, te estás equivocando conmigo, por ahí no' y siguió por ahí. No ha sido solo lo de los cangrejos, otro día no me dejó abrir un coco por la mañana. Otro día en una prueba se dedicó a decirme 14 veces que me pusiera unas botas y en el vídeo se ve claramente cómo reconoce lo que está haciendo, que le ha podido el papel de líder, pero no, intenta provocarme para que yo salte y para dañar mi imagen", expresaba Adara sobre su antiguo amigo del alma.

"Es su forma continua de actuar. Tergiversa continuamente las conversaciones que tiene conmigo", añadía.

"Me parece muy fuerte que hable así de mí porque yo he tenido respeto en todo momento por ella como amiga. He intentado solucionarlo como tres veces o cuatro y ya llega un momento en el que me estás faltando el respeto diciendo que yo me voy a llorar a una esquina, o me hago la víctima o que hago esto por el concurso, parece que no me conoces, eres otra Adara", se defendía Asraf.

“Me he partido la cara por ti, lo único que quieres es quedarte solo, manipulando”, insistía Adara. “Yo creo que por cosas de convivencia no se rompe una amistad, o de repente cambia tanto una persona, estoy recibiendo una serie de acusaciones que llevo aguantando toda la semana”, replicaba su adversario.

Además, parece que el resto de compañeros tampoco están muy de acuerdo con Asraf al que, incluso, Jonan ha visto raro las últimas semanas.

Nominados

Tras las nominaciones, Artùr, Bosco, Adara y Asraf se enfrentan a la expulsión. Los dos amigos podrán comprobar cuál de los dos tiene más apoyos. Y lo harán con la ceremonia de salvación del martes que viene. Todo apunta a que uno de los dos será el salvado.

El que reciba más votos será el que marque el posicionamiento ante estos dos ex amigos de cara a la final. El debate ya está abierto en redes donde parece que Adara, aunque sigue manteniendo muchos apoyos, también ha decepcionado a muchos. Y Asraf va cogiendo fuerza al verse como víctima de un grupo impune ante el bullying que están haciéndole. Si fuera por los comentarios de twitter, sería él el vencedor en esta guerra.

Veremos qué pasa el martes que viene y cuál de los dos recibe el apoyo de la audiencia.