Trueno y Beny Jr nos traen el reggaeton clásico con ‘Dubai’: así suena

Los fans de Trueno echaban de menos a su artista favorito. Y es que el argentino lanzó su álbum Bien O Mal en 2022 y, desde entonces, los había tenido a todos en ascuas. Pues bien. Se acabó la espera. El rapero ha vuelto, y lo ha hecho con más fuerza que nunca.

Trueno se une a Beny Jr, el artista urbano español de origen marroquí para deleitarnos con un tema de reggaeton clásico que no va a tardar en colarse en las fiestas de todo el mundo. Se trata de Dubai, una canción que inaugura una nueva era musical del argentino y que trae hábiles juegos de palabras. Eso sí. Sin perder la esencia de ambos artistas en ningún momento.

Como mencionamos en líneas anteriores, Dubai coincide con la llegada de una nueva era musical de nuestro protagonista. Concluye así el capítulo final de Bien O Mal y ahora, después de una gira exitosa por México, Trueno está más que listo para dar su siguiente paso.

Además, Dubai sonará en España durante este verano, ya que el artista estará recorriendo nuestro país con algunos conciertos. Estará en el Primavera Sound de Barcelona y también hará diversas paradas en Granada, Sevilla, Madrid, Málaga y Santiago de Compostela en junio. Pero eso no es todo. El 15 de julio celebrará los 50 años del hip hop con una actuación única en Central Park de Nueva York. ¡Va a ser inolvidable!

Este nuevo lanzamiento junto a Beny Jr ha tenido una gran acogida en las redes. De él nos habló precisamente en una entrevista con LOS40 Urban hace unos días, donde también mencionó a Morad. "Fui para el barrio con ellos, nos conocimos", declaró. Además, ha desvelado que está trabajando en "un proyecto bastante grande" que aún no sabe cuándo va a salir. Eso sí. "Puede" que lo escuchemos antes de que acabe el 2023. "La verdad es que por ahora no le he puesto fecha de salida. Quiero tener todo bien terminado para ponerle fecha", añadió. No cabe duda de que se va a convertir en la banda sonora favorita de sus fans.

Y a ti, ¿qué te parece Dubai?