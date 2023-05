BAJOCERO X: “No hay ni un hombre gay en las listas, pero mi libertad va a ir siempre por delante”

Su nombre de pila, el de toda la vida, es Daniel López. Sin embargo, en la industria musical se le conoce como BAJOCERO X. Apenas acaba de empezar y ya se ha posicionado como una de las figuras más interesantes del pop experimental gracias a un EP de versiones, donde juega con la nostalgia y una producción rompedora, y Dispárame, una ambiciosa carta de presentación de su proyecto artístico con la que estuvo a punto de colarse en el Benidorm Fest de este año. Ahora ha decidido a romper el reggaetón tradicional con el lanzamiento de su nuevo sencillo: Ojitos rojos.

OJITOS ROJOS - BAJOCERO X

"No tuve claro lo de ser artista hasta que tuve 18 años y me fui a vivir a Londres. Acabé Bachillerato y empecé una carrera que no me estaba gustando especialmente. Allí descubrí mucha música y empecé a aprender a producir mis propias canciones", explica BAJOCERO X en esta entrevista con LOS40. "Después volví a Madrid y les dije a mis padres que querían dedicarme a la música”. Y añade: “Había sacado cosas antes, pero siento Dispárame como la primera canción real de BAJOCERO X. El sonido de esa canción me representa y la hice en un momento importante de mi vida".

El casi del Benidorm Fest

Precisamente fue con ese tema, Dispárame, con el que estuvo a punto de ser uno de los candidatos a representar a España en el Festival de Eurovisión. Una de esas decisiones que toma uno por un arrebato, porque le va la marcha. Quedó entre los cinco suplentes y, aunque asegura que no se sentía preparado para algo tan grande como el Beniform Fest, aprendió de esa decisión de última hora.

Si me hubieran cogido en el Benidorm Fest habría desaprovechado la oportunidad por falta de tablas

"Me presenté cinco minutos antes de que acabase el plazo de inscripción. Me estuvieron insistiendo y dije: '¿Pero puedo decir que no si me cogen?'. No lo tenía nada claro. No sé si estoy preparado para poder enfrentarme a algo así, estoy empezando", afirma BAJOCERO. "Si me hubieran cogido, habría ido y lo había trabajado probablemente, pero habría desaprovechado la oportunidad por falta de tablas. Ahora bien, ¿lo volvería a intentar? Quien sabe".

En busca de la representación LGTBI

BAJOCERO X es un proyecto que, talento aparte, resulta esperanzador para una industria en la que sigue habiendo una representación LGTBI bajísima, especialmente en el mercado hispanohablante. En sus canciones, BAJOCERO le habla directamente a otro chico. Esto no debería ser reseñable, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta la escasa repercusión de artistas del colectivo dentro de las playlists de las principales plataformas de streaming como Spotify.

BAJOCERO X - Dispárame

"No hay ni un hombre gay en las listas", señala el cantante. "Hay un montón de artistas LGTBI que están trabajando y sacando música y ninguno está en las listas, unas listas que al final son una representación de lo que la sociedad acepta, escucha y entiende. En mi caso tengo claro que mi libertad va por delante siempre. Me voy a expresar libremente y de la forma que vaya sintiendo".

