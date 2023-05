Alan Walker presenta una nueva versión de su hit ‘Hero’ con Sasha Alex Sloan

Hero, la canción más reciente de Alan Walker, ha sido uno de los éxitos más sonados recientemente en la industria de la música electrónica. Apenas unas horas después de salir del horno ya se había convertido en un hit gracias a su fórmula que combinaba el dance con el pop gracias al trabajo del dj y de la vocalista Sasha Alex Sloan.

Un temazo lleno de ritmos y progresiones que lleva el inconfundible sello del artista. Y sin embargo, ha sido él mismo el encargado de darle una vuelta a su propia canción presentando un VIP (Variation in Production) remix, es decir, una producción distinta a la original.

Una canción llamada a convertirse en un número 1, uno más en la carrera del dj que más número de seguidores tiene en las principales plataformas de reproducción. Después de colaborar con artistas como Ava Max, Noah Cyrus, Sia, Bruno Mars, Miley Cyrus, Coldplay, A$AP Rocky... el dj y productor demuestra que sigue muy en forma y que sus inquietudes musicales le siguen llevando a probar y seguir probando hasta encontrar la clave del éxito.

“He estado esperando lanzar esta canción llamada 'Hero' durante mucho tiempo. También ha sido un placer trabajar con Sasha Alex Sloan y su increíble voz. Esta pista trata de celebrar a las personas muy queridas que vemos como héroes. Reconociendo el trabajo que han realizado para hacer que este mundo sea más brillante y resistente. Espero que 'Hero' inspire a nuestros oyentes a abrazar a su héroe interior, vivir abiertamente y amar profundamente" explicó Alan Walker en la nota de prensa que acompañó al lanzamiento.

No sabemos si Hero será el adelanto de un nuevo proyecto discográfico que podría recoger el testigo del doble LP que vió la luz en 2022 aunque dividido en dos partes: Walkerverse part I y Walkerverse part II. A juzgar por el interés que está demostrando por darle vueltas a esta canción y mostrarle al público diferentes versiones parece que es un tema capital para él en este 2023 en el que ya había presentado Dreamer, una canción gratuita dentro del espíritu NCS (No copyright sounds).

"Hey Walkers, I hope you like this VIP remix of ‘Hero’!" ("Hey Walkers, espero que os guste este VIP remix de Hero") preguntaba el dj en sus redes y sus canales. ¿Qué os ha parecido?