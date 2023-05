Se adelanta por sorpresa la ceremonia de salvación en ‘Supervivientes’ con resultado del gran duelo

Todos esperábamos este martes una complicada ceremonia de salvación en Supervivientes porque entre los cuatro nominados de la semana estaban Asraf Beno y Adara Molinero que, en unas semanas, han pasado de ser los grandes aliados a los principales enemigos. La audiencia está dividida y no estaba claro cuál iba a ser el resultado. Pero, sin duda, iba a dar mucha información sobre cómo están las cosas en esta guerra de dos.

La sorpresa nos la hemos llevado cuando este domingo, Ion Aramendi anunciaba que iba a celebrarse esa ceremonia sin necesidad de esperar al martes. Así que, Asraf, Adara, Bosco y Artùr se han subido al barco para ver quién caía al agua y quién acababa la ceremonia, totalmente seco.

El primero en caer era Artùr, le seguía Bosco y el duelo mantenía toda la expectación y la tensión que se ha ido acumulando en la última semana: ¿Asraf o Adara? Se miraban entre ellos y se daban la mano.

Gran parte de la audiencia ha sido muy crítica con la actitud de Adara con Asraf. La han acusado de estar sobreactuada y querer propiciar un enfrentamiento de cara a la final porque ve a Asraf muy fuerte. Otros, sin embargo, opinan como ella, que el novio de Isa Pantoja se está haciendo la víctima. El caso es que esta votación iba a ponerse del lado de uno u otro.

Decisión tomada

“Amistad hasta el final”, subrayaba Laura Madrueño que, finalmente, cortaba la cuerda de Asraf. Isa Pantoja se quedaba con cara de póker, Elena Rodríguez (madre de Adara) suspiraba aliviada porque no las tenía todas consigo y Adara gritaba de la emoción, como es habitual en ella. Asraf no dudaba en acercarse a ella para chocar las manos.

“Madre mía qué fuerte, muchísimas gracias, sois super generosos conmigo. Me siento super afortunada de poder seguir viviendo esto, es algo increíble”, decía antes de seguir dando las gracias por haberla salvado.

Reconciliación

Esta ceremonia llegaba después de la gran bronca de los dos en palapa el pasado jueves. Lo que parecía algo irreconciliable, esta semana daba visos de cambio. Los dos mantenían una conversación en playa que parecía una bandera blanca en son de paz.

“Asraf, estoy mal, no quiero estar así contigo. Al final hemos vivido cosas muy bonitas y quiero que, por lo menos, tengamos…”, antes de acabar, Asraf ya estaba llorando y abrazándola emocionado con Jonan como testigo.

“He estado sufriendo mucho. No entendía cómo podíamos terminar nuestra relación de amistad por esa tontería, para mí”, le decía Asraf. Y Jonan le echaba en cara lo raro que había estado la semana anterior, cuando le tocó ser líder.

“Estaba con responsabilidad de que saliesen bien las pruebas, de que comiésemos toda la semana. Yo sentía eso, que a lo mejor no tenía que sentirlo, pero yo sentía esa responsabilidad como líder”, explicaba.

Y Adara le reprochaba lo mucho que la había presionado siendo su amiga. “Quiero de verdad que lo que quede lo disfrutemos”, le decía finalmente asegurando que había estado muy mal, “muy jodida”.

“Me alegro, al menos, de que haya llegado este momento porque no me lo imaginaba”, le decía Asraf y ella explicaba que es muy de prontos, pero que luego rebaja. Y volvía a sumirse en un emotivo abrazo que, hasta Artùr ha tenido que pedir que suavizaran la situación.

Ahora queda comprobar si la audiencia también olvida así de fácil, porque se ha producido una división profunda y se han dicho muchas cosas. Son muchos todavía, los que sostienen que esta es una situación de bullying que no debería consentirse.

Veremos cómo sigue la cosa.