LOS40 Dance tiene para ti 5 abonos para el festival Dreambeach 2023 ¡Participa!

El Dreambeach vuelve en agosto de 2023 a Villaricos-Palomares (Almería), para convertirse, durante cinco jornadas consecutivas, en el epicentro de la música electrónica Y LOS40 Dance es medio oficial de este festival. Apúntatelo: los días 9, 10, 11, 12 y 13 de agosto tienes una cita con Dreambeach y los más de 100 artistas confirmados que pasarán por sus escenarios.

Y queremos que lo disfrutéis al máximo. Tenemos 5 abonos para los 5 días y uno de ellos puede ser tuyo. Para participar en este concurso deberás entrar en el Instagram de LOS40 Dance, responder a la pregunta en el post de participación ("¿Cuál es tu artista favorito de Dreambeach 2023?") de la manera más original posible y mencionar a uno de tus contactos en esa red social.

El viernes 2 de junio se escogerán los 5 ganadores que serán contactados por mensaje privado y deberán contestar en 1 hora. Los ganadores serán seleccionados por un jurado compuesto por personal de la organización del concurso. Consulta aquí todas las Bases Legales del Concurso LOS40 Dance Dreambeach 2023.

Y recuerda que tienes que ser mayor de 18 años para participar y que cuantas más veces participes y más original seas, más posibilidades tienes de ganar.

Festival Dreambeach 2023

El festival almeriense presenta el 100% de su line up para su noveno aniversario, confirmando artistas tanto nacionales como internacionales, como exponentes de diferentes espacios en el circuito electrónico. Armin Van Buuren, Topic, Hardwell, The Prodigy, CJ Jeff, Dub Tiger, Junior, The Yellowheads, Ángel Heredia o Amber BroosPor su parte Aggresivness, Bartdon, Guau, Jordi Slate, Killer, Man, Muriel, Juandy Power, Gout, Outzero, Pablood Anco, Paul Block, Speaker Reality, Alterminds, Dasein Music, Dhuna, Isma B...

Dreambeach 2023 volverá a desplegar su propuesta de 5 días jornadas consecutivas, 3 días (jueves, viernes y sábado) en el recinto del festival con programación simultánea en tres grandes stages (EDM/ Mainstream/Hardstyle, Techno y Drum & Bass/Breaks). La zona de acampada, para más de 25.000 personas albergará con escenario en el camping.

El cartel de artistas de la 9ª edición apostará tanto por grandes nombres internacionales, pero también dando un espacio de relevancia a la escena nacional y local, en una nueva edición del festival del verano, Dreambeach 2023.