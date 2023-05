María Pombo presume de su tripita de embarazada: “Dos corazones en uno”

María Pombo anunció su segundo embarazo el pasado mes de enero. Desde entonces y como es habitual, la influencer ha compartido todas las novedades a través de sus redes sociales. Todos estos meses, la madrileña no ha dejado de mostrar su tripita, ya sabemos que el bebé será una niña y se llamará Vega, y hemos visto como el pequeño Martín está deseando conocer a su hermanita.

La influencer sigue compartiendo momentos con sus millones de seguidores. Ahora María Pombo ha publicado unas imágenes tumbada en la cama, con ropa cómoda y presumiendo de barriguita para contar a sus fans cómo ha pasado el fin de semana.

"A esto es a lo que nos hemos dedicado el finde. Dos corazones perezosos curando una conjuntivitis", ha explicado María Pombo a través de sus historias de Instagram. Aunque parece que la influencer no habrá pasado sus mejores días teniendo en cuenta que ha estado malita, las fotos que ha compartido derrochan ternura y felicidad.

Las imágenes son en blanco y negro y dejan claro que la madrileña ha pasado unos días de relax. A pesar de esa conjuntivitis de la que habla María Pombo, sobre todo en la segunda foto, la súper sonrisa de la influencer desprende alegría, ilusión y sobre todo amor a su bebé. Así lo ha mostrado en la descripción de la publicación con la frase "Dos corazones en 1".

Cada vez falta menos para conocer a Vega

Como no podía ser de otra manera, las imágenes se han llenado de comentarios de seguidores y amigos que expresan su amor hacia la influencer y las ganas de que llegue Vega. Además de cientos de corazones de todo tipo, hemos visto respuestas como "Vega, no te imaginas las ganas de conocerte ❤️‍🩹", "qué belleza de fotos ❤️" y "Vega no sabe la suerte que tiene❤️☘️", entre muchos otros halagos y piropos.

El tiempo pasa muy rápido y la llegada de Vega está cada vez más cerca. Hace cuatro meses que conocimos la noticia y en estas semanas hemos podido ver el crecimiento del bebé gracias a que María Pombo ha compartido las ecografías que se ha ido haciendo. Además, hace unos días la influencer compartió uno de los momentos más mágicos del embarazo al publicar un video en el que vemos cómo se le mueve la tripita por el movimiento del bebé.

Seguro que la influencer y su familia tienen tantas ganas como nosotros de que pasen los meses y poder conocer a Vega. ¡Qué emoción!