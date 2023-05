La reacción de María Becerra al escuchar a Pablo Alborán hablar con acento argentino

María Becerra está de vuelta en su casa de LOS40. La nena de Argentina ha visitado esta semana los estudios centrales de la radio de los éxitos para hablar con Tony Aguilar de su canción para la película Fast X, de su colaboración con Pablo Alborán y de la bonita historia de amor y pasión de sus abuelos.

Un año para celebrar

"Es un año para celebrar. Empezamos de la mejor manera, uniéndome a la familia de Warner, así que estoy feliz. Y no paran de pasarme cosas. Lo de Fast & Furious, colaboraciones que se vienen y que jamás creí que iba a poder cantar con esos artistas...También artistas anglo y yo cantando en inglés".

Maria Becerra - TE CURA (FAST X Soundtrack) | Official Trailer

Su canción para 'Fast & Furious'

"Es una gran propuesta. Es una película que le da mucho protagonismo al soundtrack. Las canciones que han sido parte de las películas siempre han sido emblemáticas y muy destacadas. Cuando me encontré con Vin Diesel y Michelle Rodríguez me conocían y les encantaba Tu cura".

La cura de María Becerra

"Este año me estoy sintiendo muy realizada. Me curan los logros que estamos teniendo y donde estamos llegando. Está siendo todo muy rápido, pero estoy feliz con cada logro porque tengo trabajo y no puedo pedir más".

Pablo Alborán

"Pablo Alborán es un tierno, es muy humilde y una gran persona. Es de esa gente que dices: de acá saco un amigo. Me pasó con él".

Pablo Alborán, María Becerra - Amigos (Videoclip Oficial)

El tango

"Hemos pensado en traer el tango de vuelta. Ahora los mexicanos hacen música de sus raíces. Peso Pluma fueron los primeros en poner en el número un corrido. Mis abuelos eran bien tangueros. Mi abuelo bailaba una locura. De hecho, conoció a mi abuela bailando. Su amor surgió cuando él la sacó a bailar y la supo llevar. Eso fue lo que la cautivó".

Si quieres ver la entrevista completa de María Becerra en LOS40 Global Show…¡dale al play!