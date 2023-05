Ana Boyer confiesa quién era su crush internacional de adolescente y el incidente al conocerle en persona

Fernando Verdasco se convirtió en el protagonista del último programa que hemos podido ver de Mi casa es la tuya. Bertín Osborne estuvo hablando con él de su etapa de tenista, pero también, como era de esperar, de su mediática familia política.

De hecho, no faltó un momento en el que apareciera en escena su mujer, Ana Boyer. Demostró una gran naturalidad y un gran sentido del humor que demostró contando algunas de las anécdotas más desconocidas de su vida.

Habló de un crush que tuvo siendo adolescente y el día que le conoció en persona. Muchas habrán soñado con Pierce Brosnan, pero hay que ser Ana Boyer para que de ese sueño se haga realidad. Tuvo la oportunidad de conocerle.

Un sueño hecho realidad

Ana Boyer recordaba una época en la que tenía obsesión por James Bond, el agente 007. Y en un viaje con sus padres, estando con su hermana Tamara Falcó tumbadas en la playa tomando el sol y pasó por delante de ellas el actor en cuestión.

“Tamara, acaba de pasar 007 por delante nuestro”, le dijo a su hermana. Eso la dejó ya nerviosa. “Estaba en el hotel por la tarde, voy a una sala en la que hay libros para leer y cosas y está justo Pierce Brosnan pasando la tarde”, recordaba sobre aquel momento glorioso.

Por aquel entonces Ana tendría unos 15 o 16 años, pero eso no le impidió hablar con él un rato. “Ni me acuerdo de qué hablamos porque como era mi máximo ídolo en aquel momento se me quedó la mente en blanco, no sé ni de qué hablamos. Pero vuelvo a la habitación y le digo, ‘Tamara, que me he vuelto a encontrar con Pierce Brosnan y hemos estado hablando como 15 minutos y es super amable’”, relataba.

Y lo mejor fue la pregunta que le hizo Tamara tras contarle esa historia: “¿Y has estado hablando todo el rato con él con eso en el pelo?”. Y es que llevaba una caca de pájaro diluida por el pelo. “No me lo creo, mis 15 minutos con 007 y yo con la caca de pájaro en la cabeza”, reía ahora a toro pasado.

Está claro que no todo puede ser perfecto.