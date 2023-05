Nacho Cano explica el motivo por el que Mecano no volverá

Había mucha expectación por ver esta semana Mi casa es la tuya, sobre todo entre los nostálgicos que vivieron los grandes tiempos de Mecano y siempre se han quedado con las ganas de más. Nacho Cano se sumergió en aquellos tiempos para hacer un repaso de lo que fue el grupo.

El caldo de cultivo estuvo en su casa con su padre cantando flamenco. Contrató a un profesor particular que no aprovechaba, pero sí sus hijos. Siempre les alentó. La que no estaba tan segura era su madre.

"En aquella época la música era para gente de malvivir y nosotros estábamos en los jesuitas. Mi padre tenía más sensibilidad artística, pidió un préstamo para comprarme mi primer piano. Yo le decía que fue la mejor inversión de su vida, y lo fue", contaba sobre aquellos inicios en casa.

Los hermanos se empezaron a plantear hacer un grupo e invitaron a Ana Torroja. El único que siempre tuvo claro dedicarse a la música, según Nacho, fue él. Al final lo consiguió y arrastró a los otros dos.

Inicios duros

"En el momento en el que ya éramos un grupo. Capi percibió que la energía de los tres juntos era potente. En las compañías nos decían que los tríos no vendían", relataba sobre sus primeros pasos en la industria. Pero eso no les paró.

"Firmamos un contrato que era un single en cinco años. Mecano salió, hicimos un día de promoción en Madrid, porque la compañía no confiaba en nosotros, y nos vimos en casa, se había acabado nuestra carrera. Mi hermano y yo le pedimos dinero a mi padre para comprar cien discos en la fábrica para llamar a las emisoras", cuenta sobre sus ganas de que saliera adelante.

Al final triunfaron y se convirtieron en el grupo en español más importante del momento. Y cuando estaban en todo lo alto, todo se acabó. “Después de 12 o 13 años muy intensos hicimos un parón en nuestra carrera, pero yo no pensé que ese fuera el fin de Mecano”, admite Nacho. Fue su hermano el que, de manera inesperado, anunció de manera unilateral, que el grupo se disolvía.

La vuelta de Mecano

Según Nacho, la que salió perdiendo fue Ana que se quedó sin canciones porque los hermanos las habían compuesto todas. Y desde entonces, son muchos los que siguen anhelando que algún día el grupo vuelva a reunirse. Nacho lo tiene claro.

“No creo que vuelva Mecano porque la vida de cada uno ha tirado por distintos derroteros y porque aquello fue lo que fue, como fue, en un contexto que era el que era. Quedó muy bien en el sentido musical, aparte de las farfullas que a muchos les gusten airear. Me quedo con las canciones porque éramos unos emisores de emociones y ahí sigue. Pudimos abrir el mercado del castellano al mundo entero. pudimos hacer Europa o Estados Unidos que, en ese momento, era un logro”, expresaba.

“En el recuerdo de la gente tiene que quedar tu obra, la energía y la vibración. No va a volver porque nunca se ha ido y lo que no volveremos es a juntarnos los tres porque somos unos pesados y unos coñazos. Y no somos ingleses, porque los ingleses se ponen de acuerdo y nosotros, no”, terminaba zanjando el tema.

Así que no, seguiremos escuchando las viejas canciones de Mecano que serán las únicas.