Todas las novedades de ‘OT 2023’: los castings, OT Cover, los profesores, duración de las galas...

Operación Triunfo 2023 está más cerca que nunca. La noticia cayó como una auténtica bomba, ya no solo por tener una nueva edición después del éxito de concursantes recientes como Aitana o Lola Índigo, sino porque por primera vez abandonaba la televisión para ser acogida en una plataforma, Prime Vídeo.

Desde su anuncio, varias han sido las incógnitas que se han ido despejando. La primera, la presentadora: Chenoa será la encargada de conducir las diferentes galas semanales. La 'extriunfita' volverá al lugar donde descubrimos su talento, esta vez, desde un nuevo puesto. "Estoy muy parida por Operación triunfo en tele y en música, que es lo que en 20 años he intentado aprender y desaprender. Estoy en casa, además miro alrededor y veo a cámaras de OT que me grababan cuando iba a galas", ha declarado en rueda de prensa. Una citación con los medios a la que ha acudido con los pantalones de campana con los que hizo su primer casting.

Los profesores de La Academia

El claustro de profesores de OT 2023 estará formado, nuevamente, por el núcleo duro que ha formado parte del talent show prácticamente desde sus inicios, como Noemí Galera —directora de la Academia y responsable de los castings— y Manu Guix —director musical—. Asimismo, Mamen Márquez y Vicky Gómez repetirán su experiencia como vocal coach y coreógrafa, respectivamente. Una labor que llevan desempeñando desde la edición de 2017.

No obstante, el profesorado aún no se ha cerrado y, en los próximos días, recibirán la llamada de OT para incorporarse a este selecto claustro. Y ojo, las sugerencias de los fans no caen en saco roto, puesto que "hay gente que ha pedido una presentadora determinada, y se ha puesto en la lista", han afirmado sobre la elección de Chenoa.

Noemí Galera

Manu Guix

Mamen Márquez

Vicky Gómez

Los castings, en julio y septiembre

Los castings de Operación Triunfo 2023 tendrán lugar durante los meses de julio y septiembre —con parón en agosto— en nueve ciudades de nuestro país. Además, volverá el formato #OTCover. A través de este hashtag, quien quiera participar podría saltarse la larga cola de espera, siempre y cuando su cover guste a Noemí Galera y contacten con la persona para acordar una fecha y hora para realizar el casting.

Podrán presentarse a OT cualquier persona mayor de 18 años, con el DNI o permiso de residencia en España en regla y que cumplan el resto de bases legales del concurso.

📣 Atención! #OTCasting2023



📆📍 3/07 en Barcelona

📆📍 6/07 en Zaragoza

📆📍 10/07 en Santiago de Compostela

📆📍 12/07 en Bilbao

📆📍 17/07 en Valencia

📆📍 06/09 en Las Palmas de Gran Canaria

📆📍 11/09 en Málaga

📆📍 14/09 en Sevilla

📆📍 19/09 en Madrid pic.twitter.com/20TK3BfBTw — Operación Triunfo (@OT_Oficial) May 30, 2023

Galas más cortas y resúmenes diarios

Las galas tendrán una duración de 90 minutos, gracias a la petición de los fans. El plató será completamente nuevo, así como los miembros del jurado que valoren las actuaciones de los participantes. Sin embargo, sí veremos a los 18 participantes cruzar la famosa pasarela de la que hemos sido testigo durante 20 años.

Tinet Rubira, director Gestmusic Endemol, ha asegurado que habrá un magazine con "mucha chicha". Constará de un programa diario en el que se resuma lo sucedido en la Academia. Además, contará con contenido propio.

Por otro lado, desde la productora han asegurado que la mecánica de expulsión se mantiene: habrá dos nominados al final de cada programa. Cada concursante deberá defender en solitario la canción que escoja en la siguiente gala. Continuará en la Academia aquel que se salve obteniendo más votos del público.

Fecha de estreno y peso de Twitch

Por el momento, desde Operación Triunfo y Prime Video se muestran "prudentes" con respecto a la fecha de estreno y de emisión, aunque no descartan pasar allí la Nochevieja de este año. "Creo que me comeré el turrón allí", ha expresado Noemí Galera.

Tanto los programas como las clases se grabarán en Terrassa. La Academia también será nueva, más grande y buscando que sea más sostenible: con "más luz natural y más verde".