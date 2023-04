Vuelve ‘Operación Triunfo’: Estas son todas las novedades que ha anunciado Prime Video para el formato

Es oficial: vuelve Operación Triunfo. ¡Y este 2023! Tinet Rubira y Gestmusic nunca han ocultado sus ganas de que el formato regresara a la televisión, y lo hará, aunque en Prime Video. Sin duda, una novedad que muy poca gente se habría imaginado, pero que ya está en marcha y con intención de conseguir una de las ediciones más memorables de su historia.

La plataforma de Amazon ha contado que fue el mismo Rubira el que se puso en contacto con ellos paraser la nueva casa del talent, y la compañía no se lo pensó ni un segundo. Eso sí, trasladarlo al streaming conllevaba una serie de cambios que la transformarán en una edición diferente, aunque con la misma ambición de convertirse en fenómeno que sus inicios.

La fecha de estreno concreta se desconoce, pero el nombre parece dar una pista de lo más relevante. OT2023 será uno de los programas insignias de la plataforma para este mismo año, y lo llegará a ser aún con todos estos cambios:

Galas

Está claro que Operación Triunfo tiene un formato muy concreto que apenas puede variar, y Prime Video no tiene intención de ello. Las galas volverán a ser la cumbre de una semana de trabajo sin descanso en las que los fans puedan juzgar si han alcanzado lo que se esperaba de su talento, y mantendrán el formato semanal. Pese a que podrá verse en Prime Video cuando se desee, su estreno será en directo.

Amaia y Rosa en una gala especial de 'Operación Triunfo'. / Europa Press/Europa Press via Getty

No es el primer programa que Prime estrena de esta manera —ya ha acogido la UEFA o el Roland Garros—, pero sí que sorprenderá de cara a estrenar un talent show de este tipo. Además, cruzarán fronteras y también estarán disponibles también en América Latina. Aunque las galas no serían lo mismo sin un canal 24h del que, por supuesto, no van a prescindir.

Canal 24h

¡Claro que habrá 24h! El delirio colectivo que consiguió OT2017 haciendo que miles de espectadores desayunaran, merendaran y se fueran a acostar con los concursantes a través de un vídeo en directo se podrá volver a repetir, y de nuevo volverá a estar disponible en YouTube.

No obstante, y pese a que los responsables de Prime Video aún no han querido adelantar acontecimientos, Twitch también tendrá un papel esencial en esta retransmisión en directo —no sería de extrañar que el mismo, pues también es de Amazon—.

Redes sociales

¿Alguien se acuerda de aquellos users de Instagram que terminaban en OT17, OT18 U OT20? Los perfiles de los concursantes fueron esenciales para acercarles su día a día al público de otra manera, pero lo cierto es que hay nuevois portales a explorar.

Un móvil con TikTok. / Chesnot/Getty

Apenas se sabe nada, pero los responsables de Prime Video ya han dejado caer que TikTok tendrá un papel muy importante en la edición. Aunque aún no se sabe si será para compartir vídeos de las galas o si cada aspirante tendrá su propia cuenta.

Más novedades y fecha de estreno

No hay nada definitivo, pero Prime Video ha asegurado que siguen trabajando con Tinet y Gestmusic para que todo sea perfecto. Se espera que se estrene de cara al cuarto trimestre del año, algo ya prácticamente tradicional en la historia del programa.

Las novedades que aún no se han anunciado no serán "nada dramático" —en sus propias palabras—, por lo que no se espera ningún cambio drástico que altere drásticamente su mecánica. Sí que se anuncia como una edición "grande e innovadora", y todo gracias a haber escuchado las peticiones de los fans, que parece que estarán de lo más presentes en esta nueva edición del programa.

Operación Triunfo 2023 estará disponible en Prime Video en 2023.