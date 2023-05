Tainy lanza ‘Obstáculo’ con Myke Towers, el primer adelanto de su ábum debut ‘DATA’

Como buen hacker de las mesas de mezclas, Tainy ha estado configurando y perfeccionando su álbum debut al detalle. DATA, que así se llama, ya ha dado sus primeros resultados en forma de canción.

El primer adelanto en completar su proceso ha sido Obstáculo, colaboración junto a ni más ni menos que su compatriota Myke Towers, que se ha convertido en todo un referente de la escena urbana tanto dentro como fuera de sus fronteras.

El tema combina coros —de Judeline y Kiddo A.I.— y melodías cautivadoras conn una letra optimista, enérgica y seguro de sí mismo. Todo ello, a la vez que nos conduce por su historia de superación, reconociendo su viaje pionero. La mezcla perfecta de nostalgia y asertividad, la producción característica de Tainy se refleja en los fundamentos del tema, manteniendo viva su esencia y convirtiéndolo en una fuerza innegable a tener en cuenta.

Tainy presenta el primer adelanto de ‘DATA’

El videoclip, en blanco y negro y dirigido por Elliott Muscat, muestra a un Myke Towers en primer plano rapeando sobre las piedras que ha ido esquivando por el camino, así como los logros que ha ido consiguiendo a lo largo de los años: desde sus orígenes humildes hasta llegar a la superestrella mundial que es hoy en día.

Su interpelación a cámara se intercala con imágenes de archivo de cuando apenas era un adolescente dando sus primeros pasos en la industria de la música. "Desde el dia 1 del disco sabia que el intro tenia que ser Myke, asi que gracias mil Young King. Dos chamaquitos de con determinación pa llegar a donde estamos hoy", ha expresado Tainy en sus redes sociales, a la vez que ha dado las gracias a Tomoko Ida por su ayuda en la producción del beat.

Data llega en junio

Además de estrenar este primer single, el productor también ha anunciado la fecha de lanzamiento de su primer disco. Data verá la luz el próximo 29 de junio.

Con un vídeo grabado desde un almacén, una máquina parece tomar concienca. "¿Qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué son estas memorias? ¿Por qué me siento así? ¿Estoy viva?", exclama una voz en japonés.

Young Miko, Paulo Londra, Álvaro Díaz, Wisin, Sky Rompiendo, Ovy On the Drums y otros artistas no han dudado en comentar y reaccionar a la gran noticia. ¿Colaborarán en el ambicioso proyecto del productor?