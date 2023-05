Dance the night se ha convertido en uno de los estrenos musicales más llamativos del 2023. La canción que ha devuelto a Dua Lipa al panorama musical actual es, desde su lanzamientol, la perfecta tarjeta de presentación para la película. Y eso que aún falta ver a la solista británica en su papel cinematográfico para la ocasión.

Y todo pudo haber quedado en nada si no llega a ser por la insistencia de Mark Ronson en que la intérprete participara en el largometraje. Porque el músico y productor tenía claro que debía de ser la inglesa la que se metiera en el universo de la muñeca más popular.

A través de las redes sociales del intérprete hemos podido conocer cómo se fraguó esta espectacular colaboración entre Dua Lipa, Mark Ronson y Andrew Wyatt: "Estoy muy emocionado de que nuestra canción de esta increíble película finalmente salga hoy". Todo comenzó con un mensaje directo en redes en el que le solicitó su ayuda... a su manera.

"Comenzó con un DM. Estoy muy emocionado de que nuestra canción de esta increíble película finalmente salga hoy. Está dirigido por Greta Gerwig (Little Women, Ladybird...) y es quizás el guión más divertido que he leído... hay una canción con un gran número de baile de 60 personas con todo el elenco" explicaba Mark Ronson sobre el origen de su nuevo hit. "Solo tengo la pista hasta ahora, ya comenzaron los ensayos y me encantaría si consideraras coescribirla y protagonizarla. Sinceramente, creo que la película va a ser increíble".

No hay un mejor vendedor que Mark Ronson para situaciones similares y el hecho de que ambos coprotagonizaran varias colaboraciones hacía que el éxito parecía garantizado. El resultado ya está a la vista de todos y promete dar mucho de qué hablar en las próximas semanas.

Los violines se dan la mano con los sintetizadores para crear una melodía perfecta para una letra repleta de sensualidad y fantasía. Y si a la fórmula le sumamos la propuesta audiovisual creada ex professo para la adaptación cinéfila del universo de la muñeca, el resultado es brutal.

Mucho rosa, ropa brilli-brilli y ajustada hasta el límite, confeti, taconazos, bolas de espejos y cuerpazos moviéndose al ritmo de la música disco son la combinación perfecta en la figura y en la voz de Dua Lipa. Y también en la de Margot Robbie a quien vemos metida en el papel de Barbie seguir la coreografía en algunos flashes de la película.

Hasta Greta Gerwig adopta también el papel de directora del videoclip poniendo a sus órdenes a la solista británica y diseñando una propuesta musical de fantasía mientras escuchamos.